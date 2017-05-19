Премьер и представитель ПРООН подписали Рамочные основы оказания помощи Кыргызстану на 2018-2022 годы

19 мая 2017, 20:44 Комментарии

В Бишкеке 19 мая состоялось подписание Рамочных основ оказания помощи Кыргызстану в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных Наций на период 2018-2022 годов (ЮНДАФ). Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий документ подписали премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и постоянный координатор системы ООН, постоянный представитель программы развития ООН (ПРООН) в КР Александр Аванесов.

С.Жээнбеков отметил, что ЮНДАФ станет своеобразной "дорожной картой" совместного сотрудничества на последующие пять лет.

"Документ содержит согласованные нами направления работы по дальнейшему укреплению устойчивого развития с фокусом на национальные приоритеты, интересы Кыргызстана и внесение вклада в достижение индикаторов и задач, отраженных в глобальной повестке развития ООН, принятых с участием нашей страны", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Премьер выразил благодарность системе ООН за высокий уровень партнерских отношений и оказываемую помощь и отметил, что Рамочные основы сотрудничества на 2018-2022 годы станут прочной основой дальнейшего укрепления двустороннего партнерства.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день в сотрудничестве с системой ООН ведется активная работа над подготовкой новых стратегических документов, таких как Национальная стратегия устойчивого развития страны на период до 2040 года.

"Убежден, что такие приоритетные направления работы правительства, как электронное правительство, устойчивое экономическое развитие, укрепление демократии, улучшение качества услуг в здравоохранении, образовании, в сохранении бесценных природных богатств и экологии получат дополнительный импульс с началом реализации Рамочных основ", - сказал С.Жээнбеков.

Постоянный представитель программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане А.Аванесов отметил, что работа над созданием ЮНДАФ проводилась с участием представителей государственных органов страны, гражданского общества, международных и национальных экспертов.

"Успешность реализации программ ООН является результатом нашей совместной деятельности. Партнерство всегда является залогом успеха. Подписание Рамочных основ станет своего рода итогом и началом нового цикла сотрудничества. Мы надеемся, что наше участие через ЮНДАФ внесет вклад в устойчивое развитие в Кыргызстане", - отметил А.Аванесов.

Он добавил, что предварительная сумма запланированных грантовых средств со стороны системы учреждений ООН в рамках ЮНДАФ на 2018-2022 годы составляет порядка 233 млн долларов США.

ЮНДАФ на 2018-2022 годы включают в себя четыре приоритетных направления сотрудничества:

1. устойчивый и всесторонний экономический рост, промышленное, сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание;

2. добросовестное управление, верховенство права, права человека и гендерное равенство;

3. окружающая среда, изменение климата и управление рисками стихийных бедствий;

4. социальная защита, здравоохранение и образование.