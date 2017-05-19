В здании "скорой" Бишкека открыли мемориал бойцам ВОВ

19 мая 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Сегодня, 19 мая, на Станции скорой медицинской помощи Бишкека состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной героям Великой Отечественной войны.

© Фото / ССМП г. БишкекСегодня, 19 мая, на Станции скорой медицинской помощи Бишкека состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной героям Великой Отечественной войны До начала ВОВ в этом здании располагался пединститут, а после открыли госпиталь №4178. В войну здесь лечили от гнойных ран, за первый год сражений в госпиталь попали почти две тысячи человек.

В 1942 году при больнице заработал протезный завод и госпиталь стал протезно-ортопедическим. Впоследствии он снова приобрел общехирургическое направление.

Здесь боролись за жизнь каждого раненого. Из 3 784 человек, доставленных сюда в первые два года войны, скончались всего четверо.

Эвакогоспиталь закрылся в конце 1945-го. В следующем году его преобразовали в Республиканский госпиталь для инвалидов войны, первоначально рассчитанный на 250 коек, а потом на 200.

В феврале 1957 года учреждение вошло в состав Киргизского республиканского онкологического диспансера. Сейчас здесь находится Бишкекская станция скорой медицинской помощи.