Объединенная коллегия Генеральных прокуратур Таджикистана и Кыргызстана провели первое заседание

19 мая 2017, 19:39 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Первое заседание Объединенной коллегии Генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана было проведено в таджикском городе Гулистон Согдийской области. Согласно распространеной пресс-службой Генеральной прокуратуры Таджикистна информации, Объединенная коллегия созвана по обоюдному согласию сторон для обсуждения актуальных вопросов правового сотрудничества между между соседними государствами.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана, на заедании были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по борьбе с угрозами терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, пресечению контрабанды товаров, наркотических средств и их прекурсоров, предотвращению приграничных конфликтов и незаконного пересечения границы, а также дальнейшему развитию сотрудничества между Генеральными прокуратурами и другими правоохранительными органами по оказанию правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Стороны решили продолжать и укреплять двустороннее взаимодействие и сотрудничество, координацию оперативно-следственных мероприятий, что входит в рамки межведомственного Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве от 27 августа 2015 года, а также налаживать прямые рабочие контакты между прокурорами приграничных районов и областей двух государств.

По итогам Объединенной коллегии были приняты решения по всем обсуждаемым вопросам, и подписан соответствующий протокол.