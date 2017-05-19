Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В здании "скорой" Бишкека открыли мемориал бойцам ВОВВ здании "скорой" Бишкека открыли мемориал бойцам ВОВВидео новости за 19 мая 2017 годаВидео новости за 19 мая 2017 года

Объединенная коллегия Генеральных прокуратур Таджикистана и Кыргызстана провели первое заседание

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ob-edinen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427075-ru.html

Похожие новости

Солнечно, но в горах дождь — погода в Кыргызстане на 20 мая

Богатейший араб рассказал, что думает о Кыргызстане

Кыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

Стало известно, кто из кыргызстанок выступит на "Мисс СНГ — 2017"

ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана – 15-20 мая 2017 года

19 мая 2017, 19:39       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Первое заседание Объединенной коллегии Генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана было проведено в таджикском городе Гулистон Согдийской области. Согласно распространеной пресс-службой Генеральной прокуратуры Таджикистна информации, Объединенная коллегия созвана по обоюдному согласию сторон для обсуждения актуальных вопросов правового сотрудничества между между соседними государствами.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана, на заедании были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по борьбе с угрозами терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, пресечению контрабанды товаров, наркотических средств и их прекурсоров, предотвращению приграничных конфликтов и незаконного пересечения границы, а также дальнейшему развитию сотрудничества между Генеральными прокуратурами и другими правоохранительными органами по оказанию правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Стороны решили продолжать и укреплять двустороннее взаимодействие и сотрудничество, координацию оперативно-следственных мероприятий, что входит в рамки межведомственного Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве от 27 августа 2015 года, а также налаживать прямые рабочие контакты между прокурорами приграничных районов и областей двух государств.
По итогам Объединенной коллегии были приняты решения по всем обсуждаемым вопросам, и подписан соответствующий протокол.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум