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Депутат А.Касымалиева пояснила, что нужно усилить меры по безопасности детей, а не отменять праздник 1 июня

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427074-ru.html

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СДПК во второй раз не смогла рассмотреть вопрос о поведении депутата Ж.Мусабековой

19 мая 2017, 19:24       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева(СДПК) пояснила информацию о том, что она якобы предлагает отменить развлекательные мероприятия в День защиты детей. По ее словам, стоит обратить усиленное внимание на безопасность детей, на ответственность за происходящее.
"Вчера в ЖК я говорила именно о безопасности детей: рухнувший аттракцион в Оше, бесконечные жертвы на дорогах, все то, что мы здесь каждый день обсуждаем и о чем болит сердце. Я говорила, что, к сожалению, нам нечего праздновать 1 июня, что все очень плачевно в сфере защиты прав детей. Мы не можем обойтись концертами 1 июня, истинное значение 1 июня - защита детей и работа в этом направлении", - отметила депутат.

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