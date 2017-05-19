Депутат А.Касымалиева пояснила, что нужно усилить меры по безопасности детей, а не отменять праздник 1 июня

19 мая 2017, 19:24 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева(СДПК) пояснила информацию о том, что она якобы предлагает отменить развлекательные мероприятия в День защиты детей. По ее словам, стоит обратить усиленное внимание на безопасность детей, на ответственность за происходящее.

"Вчера в ЖК я говорила именно о безопасности детей: рухнувший аттракцион в Оше, бесконечные жертвы на дорогах, все то, что мы здесь каждый день обсуждаем и о чем болит сердце. Я говорила, что, к сожалению, нам нечего праздновать 1 июня, что все очень плачевно в сфере защиты прав детей. Мы не можем обойтись концертами 1 июня, истинное значение 1 июня - защита детей и работа в этом направлении", - отметила депутат.