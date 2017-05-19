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Солнечно, но в горах дождь — погода в Кыргызстане на 20 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427073-ru.html

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19 мая 2017, 19:30       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В субботу, 20 мая, на большей части страны без осадков, в горных районах кратковременные дожди, сообщает Кыргызгидромет.
По прогнозам синоптиков, в Чуйской области ночью будет 6-13 градусов выше нуля, днем 21-26.
В Таласской области в ночное время +7...+12, днем термометры покажут от 20 до 25 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24...+29.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 4-9 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от 18 до 23.
В Нарынской области ночью +2...+7, днем 17-22 градуса выше нуля.
В Оше ночная температура будет колебаться в пределах +11...+13, дневная составит 28 градусов.
В Бишкеке осадков не ожидается, ночью 12 градусов тепла, днем 23-25.
В связи с ожидаемыми ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики селеопасно, на реках ожидается подъем уровня воды.

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