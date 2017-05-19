Кыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

19 мая 2017, 18:57 Комментарии

Человеческие ресурсы являются наиболее ценным ресурсом, который может развивать страну вне зависимости от ограниченности финансовых, природных ресурсов. Об этом сказал ректор Академии госуправления при президенте Алмаз Насыров в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов совершенствования государственного и муниципального управления.

Семинар проводится в рамках подготовки проекта долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года, сообщили в координационной группе по разработке стратегии-2040.

А.Насыров отметил, что сегодня государство находится на рубеже реформ. За 25-летний период истории Кыргызстана сформировалась своя точка зрения, концепция реализации государственной политики и системы госуправления. В стране применялись различные модели управления, однако в конечном итоге пришли к мнению, что в КР должна быть своя модель управления с учетом национальных интересов и геополитического расположения. "Опыт и практика управления страной привели к тому, что сегодня в Кыргызстане необходима совершенно новая модель системы госуправления, которая уже выстраивается. В связи с этим инициируется стратегия развития страны до 2040 года, в которой будут определены четкие контуры и видение развития системы государственного управления, ставится акцент на транспарентные перспективные системы принятия решений. Можно констатировать, что профессиональный госаппарат - залог устойчивости и успешности всех исполнительских решений. Мы можем полагать, что для того, чтобы добиться устойчивости и профессионализма госаппарата, мы должны изыскать новые возможности принятия инновационных решений. В свете поиска новых решений мы полагаем, что одним из ключевых является обеспечение транспарентности путем использования IT и других современных технологий. С чем и связан проект "Таза коом", - сказал ректор вуза.

А.Насыров продолжил, что сегодня как никогда актуальным является вопрос эффективности использования имеющихся ресурсов в стране. Принимая во внимание, что мир динамично развивается, и, учитывая, что страна находится в центре геополитических локаций, можно предполагать, что человеческий капитал играет определенную роль.

"Как показывает история Кыргызстана, сегодня можем констатировать, что, несмотря на прорехи в предыдущем периоде управления, благодаря сильному человеческому капиталу, Кыргызстан сегодня рассматривается как одна из динамично развивающихся стран в регионе. Учитывая особенности национального потенциала страны, мы можем полагать, что человеческие ресурсы готовы к быстрым решениям, адаптации и принятию инноваций. В свете этого важно построить систему госуправления, которая обеспечит креативность, транспарентность, эффективность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала в стране. В свете этого стратегия 2040 рассматривает все возможности управления, которая могла бы обеспечить экономическую, экологическую, социальную геополитическую безопасность, и самое главное определить ориентиры, индикаторы для устойчивого развития страны в будущем", - заключил ректор Академии