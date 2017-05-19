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Новости Кыргызстана

Депутат А.Касымалиева пояснила, что нужно усилить меры по безопасности детей, а не отменять праздник 1 июняДепутат А.Касымалиева пояснила, что нужно усилить меры по безопасности детей, а не отменять праздник 1 июняКыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКРКыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

Богатейший араб рассказал, что думает о Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427071-ru.html

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ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана – 15-20 мая 2017 года

19 мая 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Самый богатый человек из ОАЭ Мишаль Кану в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" рассказал о своих мыслях относительно Кыргызстана и других стран Центральной Азии.
"Единственной страной региона, где можно работать, является Казахстан. Что касается остальных стран, таких как Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, то там главная проблема - это даже не коррупция. Сложно работать, когда бизнесу чинят слишком много препятствий", - отметил Кану.
Он отметил, что вместо тех стран, которым не так интересно сотрудничество, очень легко найти государства, где для инвесторов создают все условия.

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