Богатейший араб рассказал, что думает о Кыргызстане

19 мая 2017, 19:07 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Самый богатый человек из ОАЭ Мишаль Кану в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" рассказал о своих мыслях относительно Кыргызстана и других стран Центральной Азии.

"Единственной страной региона, где можно работать, является Казахстан. Что касается остальных стран, таких как Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, то там главная проблема - это даже не коррупция. Сложно работать, когда бизнесу чинят слишком много препятствий", - отметил Кану.

Он отметил, что вместо тех стран, которым не так интересно сотрудничество, очень легко найти государства, где для инвесторов создают все условия.