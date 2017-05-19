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Торага Жогорку Кенеша посетил пострадавшие от землетрясения села в Чон-Алайском районе

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427070-ru.html

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19 мая 2017, 18:36       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую область встретился с жителями пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Карамык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района, а также осмотрел поврежденные дома и социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
В селах, пострадавших от землетрясения, 529 домов, две больницы и школа пришли в аварийное состояние, 8 домов разрушено. Всего для пострадавших семей Министерством чрезвычайных ситуаций установлено 550 палаток.
Депутаты во главе с Торага стали свидетелями того, что больница села Кара-Мык находится в аварийном состоянии, из-за этого гражданам приходится проходить медицинский осмотр в палатках.
Жители вышеуказанных сел с учетом того, что в их местности зима приходит рано, обратились с просьбой ускорить проработку вопроса выдачи ссуд на строительство домов. Также они отметили необходимость пролонгации банковских кредитов, которые выплачивают часть пострадавших, и попросили поддержки в данном вопросе. Еще одной насущной проблемой пострадавших является – закупка строительных материалов по себестоимости.
В ходе встречи с местными жителями Торага Чыныбай Турсунбеков отметил, что и Жогорку Кенеш и Правительство не оставляют без пристального внимания пострадавшие от стихийного бедствия села. "Мы постоянно информированы о положении дел, ранее сюда уже приезжали представители парламента и кабинета министров, и сейчас мы прибыли, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте", - добавил Чыныбай Турсунбеков.
Он также проинформировал, что проблемы территорий, которые подвержены стихийным бедствиям, обсуждаются в профильных комитетах парламента и фракциях. Он сказал, что исполнительным органам власти дано поручение ускорить вопрос оказания помощи пострадавшим. Также, по словам Торага, и со стороны Жогорку Кенеша будет оказана необходимая поддержка.
"В скором времени будет заслушана информация Правительства о принимаемых мерах по устранению последствий от стихийных бедствий", - отметил Торага.
Чыныбай Турсунбеков рассказав о преимуществах закона о страховании жилья, призвал граждан застраховать свои дома.
Местные жители выразили благодарность депутатам Жогорку Кенеша и отметили, что в целях сохранения государственных границ необходимо принять меры для предотвращения оттока молодого поколения из приграничных сёл.
Вышеперечисленным сёлам из резервного фонда Торага была передана материальная помощь в размере 1,5 млн. сомов.
Напомним, в рабочей поездке Торага Жогорку Кенеша в Ошскую область принимают участие депутаты парламента Мыктыбек Абдылдаев, Жыргалбек Калмаматов, Болотбек Ибраимжанов, Уланбек Примов и Жанарбек Акаев, а также министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов, заместитель министра финансов Алмазбек Азимов, заместитель директора агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урмабек Кокочаров, статс-секретарь министерства здравоохранения Жазгуль Кийизбаева.

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