Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Академии МВД КР отметили День материВ Академии МВД КР отметили День материТорага Жогорку Кенеша посетил пострадавшие от землетрясения села в Чон-Алайском районеТорага Жогорку Кенеша посетил пострадавшие от землетрясения села в Чон-Алайском районе

Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена

Источник:
http://kabar.kg/news/podacha-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427069-ru.html

Похожие новости

В каких районах Чуйской области 20 мая отключат электричество

Kazinform: Зарезавшего супругу в зале суда жителя Костанайской области осудили на 15 лет

Правительство КР и ООН подписали документ об оказании Кыргызстану помощи в области системы устойчивого развития

Иссык-Кульская область осталась без света из-за сильного ветра

На Иссык-Куле из-за сильного ветра произошли аварийные отключения электроэнергии

19 мая 2017, 18:41       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.
Ранее сообщалось, что накануне из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.
"Аварийные отключения в Иссык-Кульской области в результате стихии - ураганного ветра с порывами до 22 метров в секунду с дождем прошедшего 18 мая, были устранены сегодня в 12:40. Только отдельным потребителям сел Ак-Кочкор, Мундуз и Ан-Остон Джеты-Огузского района электроэнергия поступила в 16:00", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум