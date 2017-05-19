19 мая 2017, 18:41 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области.

Ранее сообщалось, что накануне из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередач, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения.

"Аварийные отключения в Иссык-Кульской области в результате стихии - ураганного ветра с порывами до 22 метров в секунду с дождем прошедшего 18 мая, были устранены сегодня в 12:40. Только отдельным потребителям сел Ак-Кочкор, Мундуз и Ан-Остон Джеты-Огузского района электроэнергия поступила в 16:00", - говорится в сообщении.