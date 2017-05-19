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Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановленаПодача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена

В Академии МВД КР отметили День матери

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/v-akademi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427068-ru.html

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19 мая 2017, 18:44       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Академии МВД КР сегодня прошло праздничное мероприятие посвященное Дню матери, сообщил в пресс-службе вуза.
Матерей курсантов поздравил начальник Академии МВД КР Адылбек Бийбосунов и вручил им цветы и благодарственные письма. "Мама - это самый близкий и самый дорогой человек для каждого из нас. В самые сложные моменты жизни мы обращаемся именно к матерям за советами и поддержкой. Когда Вы рядом, не смотря на свой возраст, мы всегда себя чувствуем защищенными, нужными, любимыми. А сегодня, я хочу особо поблагодарить матерей курсантов, за то, что вы их вырастили и воспитали, как защитников родины", - отметил начальник и прочел стихи о матерях.
Курсанты, в честь праздника подготовили концертную программу, где пели песни, танцевали, читали стихотворения, исполнили отрывки из произведений. После этого все вместе смотрели видео-поздравления, подготовленные курсантами к празднику в честь матерей.
В конце мероприятия было организовано сладкое чаепитие.

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