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Стало известно, кто из кыргызстанок выступит на "Мисс СНГ — 2017"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427067-ru.html

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19 мая 2017, 18:17       Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Профессиональная модель из Кыргызстана Айсулуу Абдыбакасова отправляется на очередной международный смотр красоты.
Она представит страну на конкурсе "Мисс СНГ - 2017", проводимом в Армении при содействии Межгосударственного комитета СНГ, министерства экономического развития и инвестиций этой страны и мэрии Еревана.
Как сообщили организаторы, Айсулуу выбрали из числа трех конкурсанток, заявленных от Кыргызстана.
"При рассмотрении кандидатур мы учитывали опыт участия в конкурсах красоты и во всевозможных показах. В итоге выбор пал на Айсулуу Абдыбакасову", - сообщил основатель и организатор бьюти-состязаний Наири Мнацаканян.
В конкурсе принимают участие представительницы 13 стран. Призовой фонд составляет 340 тысяч долларов.
По словам Мнацаканян, участницы прибудут в Армению 25 мая, в течение двух недель будут участвовать в различных семинарах, турпоходах и показах. Финал конкурса состоится 6 июня.
Айсулуу Абдыбакасова не раз представляла Кыргызстан на конкурсах международного масштаба. В ноябре прошлого года она выступала от имени страны на Miss Tourism Metropolitan International в Камбодже. А за месяц до этого приняла участие в конкурсе "Принцесса мира - 2016" в курортном Бодруме (Турция), где завоевала титул "Мисс Очарование".

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