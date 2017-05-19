Стало известно, кто из кыргызстанок выступит на "Мисс СНГ — 2017"

19 мая 2017, 18:17 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. Профессиональная модель из Кыргызстана Айсулуу Абдыбакасова отправляется на очередной международный смотр красоты.

Она представит страну на конкурсе "Мисс СНГ - 2017", проводимом в Армении при содействии Межгосударственного комитета СНГ, министерства экономического развития и инвестиций этой страны и мэрии Еревана.

Как сообщили организаторы, Айсулуу выбрали из числа трех конкурсанток, заявленных от Кыргызстана.

"При рассмотрении кандидатур мы учитывали опыт участия в конкурсах красоты и во всевозможных показах. В итоге выбор пал на Айсулуу Абдыбакасову", - сообщил основатель и организатор бьюти-состязаний Наири Мнацаканян.

В конкурсе принимают участие представительницы 13 стран. Призовой фонд составляет 340 тысяч долларов.

По словам Мнацаканян, участницы прибудут в Армению 25 мая, в течение двух недель будут участвовать в различных семинарах, турпоходах и показах. Финал конкурса состоится 6 июня.

Айсулуу Абдыбакасова не раз представляла Кыргызстан на конкурсах международного масштаба. В ноябре прошлого года она выступала от имени страны на Miss Tourism Metropolitan International в Камбодже. А за месяц до этого приняла участие в конкурсе "Принцесса мира - 2016" в курортном Бодруме (Турция), где завоевала титул "Мисс Очарование".