Афиша мероприятий: давай сходим?

19 мая 2017, 18:20 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

20 мая Графическая сюита "Поле" Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты "Поле" по повести Ч.Айтматова "Материнское поле". Новый жанр, новый формат, новые сценические решения. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Рок-опера "Юнона и Авось" Спектакль поставлен по мотивам одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках "Юнона" и "Авось" к берегам Калифорнии. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Опера "Травиата" "Травиата" — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер — интимная драма нежных и глубоких чувств. Дж. Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Гастроли Цирка Никулина В программе гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун, дрессированные морские котики и многое другое. Кыргызский государственный цирк, 16.00.

Сольный концерт тенора Женишбека Ысманова В концерте примет участие и оперный певец из Италии Давиде Ла Верде. Играть будет Академический большой симфонический оркестр имени Джумахматова под руководством заслуженного артиста Кыргызстана Рахата Осмоналиева. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы. Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

Музыкальный Эркиндик Музыкальный Эркиндик — это выступление уличных музыкантов. Участники — все желающие. Аллея у Республиканской библиотеки имени К.Баялинова, 18.00–20.00.

Творческий вечер Тауекела Мусилима (Казахстан) Тауекел Мусилим — телеведущий, актер, певец и модель, неоднократно попадающий в различные рейтинги самых красивых знаменитостей Казахстана. Ресторан "Талисман", 19.00.

Официальное открытие "книжников" Вы узнаете, как возникла идея "книжников", для чего они и как ими пользоваться. Будет и флешмоб "Подари книгу городу". Бульвар Эркиндик, 14.00–16.00.

Акция "Ночь музеев" Будут работать сразу 12 культурных площадок Бишкека. На каждой предложат программу с учетом направления деятельности. "Ночь музеев" станет крупнейшим культурным событием в стране. 18.00–24.00.

21 мая Отчетный концерт ансамбля "Таберик" "Таберик" создан в 1967 году. В ансамбле более пятисот творчески одаренных детей от 4 до 17 лет. За участие в детских творческих всесоюзных конкурсах, международных юношеских фестивалях, слетах в "Артеке" и "Орленке" театр награжден премией Ленинского Комсомола и званием "Образцовый детский коллектив". Национальный центр детей и юношества "Сейтек", 10.00.

Концерт Валерия Леонтьева "Новое и лучшее" Валерий Леонтьев носил титул певца года 11 лет подряд. Пятикратный обладатель Национальной российской премии "Овация", в том числе в номинации "Живая легенда", восьмикратный обладатель премии "Звуковая дорожка", в том числе в номинации "Легенда". Записал более 20 альбомов. Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

Благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады Все вырученные от концерта средства пойдут в детский дом семейного типа "Бейкут уйу", в котором проживают 19 детей. Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

Мастер-класс "Работа с бумагой" Кораблик, самолетик, новогодняя снежинка — кто из нас хоть раз не делал их! Доступный материал стал основой и для потрясающего искусства оригами. Регистрация обязательна (0706301700). Кофейня Cave, 13.00 и 16.00.

Кастинг для детей Используйте шанс в один день протестировать и выявить интерес и возможности вашего ребенка. Профессиональные лидеры помогут в этом. Ololohouse, 13.00–16.00.

Выставка кошек Выставка кошек — это возможность пообщаться с пушистыми любимцами, узнать все об особенностях пород. Вас ждут красочное шоу, конкурсы, лотереи. ТЦ Beta Stores, 10.00–18.00.

Книжное воскресенье: про Чехова (часть 2) Приходите, если вы хотите послушать про Чехова за рамками хрестоматий, поделиться впечатлениями от его "Скучной истории", "Моей жизни" и "Иванова", проверить себя в ответах на вопросы по текстам Чехова, узнать, как представляют себе чеховских героев в разных странах, накормить душу и дать пищу уму. Ololohaus, 18.30.