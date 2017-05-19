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Жээнбеков прошел хорошую школу государственника – Эсенгул Омуралиев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427065-ru.html

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19 мая 2017, 17:57       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Сооронбай Жээнбеков прошел хорошую школу. Он готовился на должность президента. Таким мнением поделился общественный деятель Эсенгул Омуралиев.
"В принципе, он прошел не плохую школу. В принципе к этому и шло, когда его назначили на должность премьер-министра", - сообщил Э.Омуралиев.
Общественный деятель добавил, что выдвижение С.Жээнбекова кандидатом в президенты Кыргызстана было обдуманным и взвешенным решением.
"Мне кажется, это было обдуманное решение СДПК. Выдвинуть его кандидатом. Как он выглядит в списке других кандидатов, это другое дело. Это только время и выборы покажут", - сообщил Э.Омуралиев.

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