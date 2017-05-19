19 мая 2017, 18:02 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Бишкеке прошла акция по профилактике эхинококкоза, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее информации, акция, посвященная профилактике эхинококкоза, состоялась на столичном Аламединском рынке Свердловского района.

Основная цель мероприятия – привлечение внимания общества к проблеме заболевания эхинококкозом и альвеококкозом, предоставление достоверной информации о путях передачи заболевания и профилактике.

На территории рынка рядом с мясным отделом с докладами выступили представители ЦСМ, ЦГСЭН, ветеринарной службы.

Все желающие могли на месте не только получить консультацию, но и всю необходимую информацию, связанную с этими заболеваниями.