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В Бишкеке прошла акция по профилактике эхинококкоза

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427064-ru.html

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19 мая 2017, 18:02       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В Бишкеке прошла акция по профилактике эхинококкоза, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее информации, акция, посвященная профилактике эхинококкоза, состоялась на столичном Аламединском рынке Свердловского района.
Основная цель мероприятия – привлечение внимания общества к проблеме заболевания эхинококкозом и альвеококкозом, предоставление достоверной информации о путях передачи заболевания и профилактике.
На территории рынка рядом с мясным отделом с докладами выступили представители ЦСМ, ЦГСЭН, ветеринарной службы.
Все желающие могли на месте не только получить консультацию, но и всю необходимую информацию, связанную с этими заболеваниями.

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