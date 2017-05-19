ИАЦ "Кабар": Основные претенденты определены

19 мая 2017, 18:06 Комментарии

Политсовет СДПК одобрил кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на участие от имени партии в президентских выборах, которые по всей вероятности состоятся уже 15 октября. Его кандидатура устраивает партию в том плане, что на протяжении последнего года на посту главы Правительства КР С.Жээнбеков ни разу не вызвал негативной реакции в обществе, не занимался личным популизмом, и тем самым сумел набрать политические очки. Он добился устойчивой работы кабинета министров несмотря на разного рода природные и другие катаклизмы и успешно справлялся с ними. Имеются и ряд других причин, по которым он оказался наиболее подходящей на этот момент фигурой для выдвижения, несмотря на наличие других не менее известных представителей партии. Но в пользу него в первую очередь сыграл опыт на чиновничьих должностях от губернатора до министра, от депутата парламента до премьер-министра. К тому, же он оказался не замешанным ни в каких региональных разделительных процессах, которыми грешат многие другие известные политики. Есть еще один момент, который, вполне вероятно, также сыграл важную роль – его давние и дружеские отношения с нынешним главой государства.

В обществе давно велись разговоры о том, что правящая партия долго решает вопрос о кандидатуре на участие в выборах. И вряд ли это секрет, что эта кандидатура, кем бы она не была, должна устроить нынешнюю власть, включая главу государства. После просеивания через внутрипартийное сито один за другим стали выпадать готовившиеся участвовать на выборах претенденты. Первым выпал руководитель фракции в парламенте Иса Омуркулов. Однако у него есть еще шанс стать вторым человеком в иерархии власти в Кыргызстане. В случае, если он получит поддержку коалиционного большинства, то есть вероятность того, что его выдвинут Премьер-министром после президентских выборов. Затем выпали кандидатуры мэра Бишкека Албека Ибраимова и руководителя Аппарата Президента КР Сапара Исакова. Оба политика вышли на высокую политику относительно недавно. Если первый вполне успешно справляется с делами столицы страны и спокойно может оставаться там при следующем президенте, то зачем рисковать? Второй, несмотря на свои года, все еще считается молодым, но весьма перспективным политиком. Однако ему еще предстоит пройти многие чиновничьи ступени, чтобы быть готовым возглавить государство. Так что, у него все еще впереди и он это отлично понимает. Еще одна известная политическая фигура в колоде СДПК Аалы Карашев мог претендовать, но он сам не стал активизироваться, понимая, что на фоне основных претендентов все еще уступает и по опыту, и по влиянию в обществе, несмотря на активность в парламенте. Последним из списка возможных претендентов был вычеркнут спикер Парламента Чыныбай Турсунбеков. Однако, учитывая возможные изменения в конфигурации всех ветвей власти, он может вынужденно покинуть нынешнюю должность, что может последовать после официального объявления президентских выборов. Тогда Ч.Турсунбеков вполне может пойти независимым кандидатом на выборы.

Через такое серьезное сито сумел пройти лишь С.Жеенбеков. Это еще раз доказывает, что он на текущий момент действительно наиболее готовый и достойный претендент среди актива партии. К тому же он номинально является представителем юга, что также было не маловажно при принятии решения.

Между тем изначально намеченная дата выборов уже должна поменяться. Скорее всего, парламент примет решение назначить президентские выборы на 15 октября – третье воскресенье октября. Эта дата была одобрена депутатами Жогорку Кенеша КР 17 мая 2017 года во втором чтении после неоднократных обоснований изменения даты и непростых обсуждений. Теперь остается пропустить через третье чтение в парламенте. Депутаты также проголосовали за увеличение избирательного залога для кандидатов в президенты с 100 тыс. до 1 млн сомов. Как скажется это решение на количестве претендентов сказать сложно, но уже вызывает разные толкования, вплоть до того, что заявляют об искусственном урезании прав и возможностей кандидатов, которые могли бы побороться на выборах и набрать много голосов, но из-за этого барьера останутся вне процесса.

Ведущие партии задолго до этого определились со своими кандидатами в президенты – еще пару месяцев назад. Партия "Республика" выдвинула своего основателя и лидера Омурбека Бабанова, "Онугуу-Прогресс" - Бакыта Торобаева, "Ата-Мекен" - попавшего в опалу Омурбека Текебаева. Свое желание побороться за пост президента Кыргызстана озвучил и экс-премьер-министр КР Темир Сариев, лидер партии "Ак шумкар". В фоновом режиме участие в выборах могут принять ряд других политиков, имена которых, вполне известны, но вряд ли они способны сделать погоду на выборах.

Однако все больше актуализируется вопрос о том, как внедренная на прошлых парламентских выборах новая система голосования по биометрическим данным повлияет на результаты выборов и отразятся ли они на реальных результатах претендентов.

Прошлогодний конституционный референдум и выборы в местные кенеши прошли относительно спокойно. Наблюдатели и эксперты отметили, что новые технологии - биометрические данные избирателей и автоматические системы подсчета голосов, позволили обеспечить получение объективных данных результатов голосований, что и повысило доверие избирателей к выборам.

На новую систему выборов Кыргызстан перешел в 2015 году, когда на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР впервые были применены биометрические данные.

Это позволило повысить не только прозрачность всего выборного процесса, но и сделать результаты выборов непредсказуемыми, как никогда до этого ни на одних выборах в Кыргызстане.

Деньги, подкуп и новая система

Конечно принцип "вложенные средства оправдывают цель" еще не отменен. Но в условиях новой выборной системы он больше не может быть опорным. Причина в том, что ментальность населения Кыргызстана заметно изменилась и требование качественного результата от кандидата начинает превалировать. Кроме того, частая смена правительств и два неудачных опыта выборов глав государства, также отложили свой отпечаток на восприятии населения о будущем президенте.

Большая часть населения республики остро воспринимает необходимость реформ и на выборах голосует за те силы, которые вызывают доверие не только своими словами, как это происходило сплошь и рядом до этого, но своими реальными делами, показав себя с достойной стороны всему электорату. На этом фоне, скорее всего, финансовая составляющая отойдет на второй план, хотя местами все же будет являться важным фактором, способным повлиять на результат. Но добиваться этого теперь нужно будет задолго до дня выборов, что уже снижает ценность подкупов.

За прошедшие 6 лет жизнь в Кыргызстане заметно стабилизировалась. Ушли в прошлое уличные баталии по политическим разногласиям, снизилась общественное напряжение из-за разногласий между политическими оппонентами, общественная жизнь вошла в стабильное русло, и государство все более уверенным шагом начинает создавать условия для экономического развития. И финансовая сторона кандидатов, хотя и остается одним из определяющих факторов на выборах, все же не может стать самой важной. Возможно, применение претендентами новых выборных технологий в борьбе за голоса потребует значительных затрат, но повлиять непосредственно на избирателей как раньше вряд ли не удастся.

После революции 2005 года и весь период до 2010 года, страна в целом не имела возможности перехода к стабильному и поступательному развитию, по причине чего финансовая составляющая кандидатов на всех выборах позволяла решить проблему сторонников и привлечения дополнительных голосов в обмен на вознаграждения. Нынешняя власть постаралась сделать максимум из того, чтобы добиться снижения влияния денежного фактора на выборах. Плюс к этому – обеспечить максимальную прозрачность и максимальную оперативность. Подсчет итогов голосования на участках будет производиться считывающими урнами автоматически, и теперь эти данные должны совпадать с итогами ручных подсчетов. И только тогда, когда эти результаты совпадут, итоги должны быть признаны официально.

Не секрет, что на предстоящих выборах, как и прежде, примут участие претенденты с серьезными финансовыми средствами.

К примеру, О.Бабанов известен как один из немногих мультимиллионеров в стране. Тем более, что он известен тем, что инвестировал в экономику России, когда собственная страна остро нуждается в средствах для развития экономики. Далеко не бедными являются Т.Сариев и Б.Торобаев, которые вполне готовы потратиться на выборы, иначе они не объявляли бы о своих амбициях.

На недавних выборах в местные кенеши партии Бабанова и Торобаева вложили немалые средства, но смогли занять лидирующие места в городских и местных кенешах далеко не везде. На парламентских выборах партии двух политиков также серьезно потратились, но и там они пришли с заметным отставанием от партии власти. Тем не менее, они смогли обкатать технологии воздействия на потенциальных сторонников, а также привлечь в свои ряды дополнительные голоса, которые ушли от Социал-демократов или "Ата-Мекен" и партии "Ар-Намыс", не сходивших с политического небосклона последнее десятилетие.

Партия экс-премьера Т.Сариева не участвовала на выборах, и на сегодняшний день не располагает таким большим количеством финансово подкованных людей, но за счет собственной активности в качестве и Премьера, и экс-Премьера, Сариев пытается сколотить твердый электорат на выборах.

Шансы Торобаева далеко не нулевые, однако вряд ли он рассчитывает на успех, несмотря на наличие хороших ресурсов, особенно по югу страны. Его намерение принять участие на выборах следует воспринимать как пробный шар, с прицелом на следующие выборы.

Все кандидаты делают ставку именно на новую систему избирательного процесса. Все претенденты намерены использовать ее с максимальной пользой для себя и уже сейчас в Центризбирком направляются множество предложений, которые направлены на усиление контроля за процессом голосования и конкретно подсчета итогов. Ведутся разговоры даже о том, что некоторые претенденты могут образовать группы, которые будут вести контроль за работой Территориальных, и даже первичных избирательных участков по всей стране – своеобразный дубликат ЦИК. Это законом не возбраняется, если не будет грубого вмешательства в работу участковых комиссий.

Тем не менее, многих волнует вопрос, касаемый способности нынешнего премьера возглавить страну, поскольку не весь его потенциал был раскрыт и показан на посту главы Правительства. Этим грубо баловались его предшественники, а ныне претенденты в президенты. Тем не менее, большая часть общества отзывается о С.Жээнбекове положительно и не видит каких-либо препятствий к его участию в президентской гонке.

Осознание роли новой системы

С использованием новых технологий на выборах постепенно возвращается доверие народа к избирательному процессу. С применением биометрических данных один человек не может проголосовать больше одного раза. И именно на это делает ставку Центризбирком КР.

"Мы все увидели процесс голосования в режиме реального времени. Также увидели, что АСУ свели на нет разного рода попытки повлиять на итог голосования. Даже международные наблюдатели удивились тому, как все проходило организованно, оперативно и открыто. Многие из них проявили большой интерес к работе новой технологии и операторов и остались довольны. Некоторые наблюдатели отметили, что обязательно на примере Кыргызстана будут использовать АСУ у себя в стране", - сказал общественный деятель Э.Омуралиев.

По данным ЦИК, современная система голосования с автоматически подсчитывающей голоса избирателей системой обеспечит достоверные результаты выборов.

"Система работает абсолютно бесконтактно, поэтому обеспечивает объективный и достоверный свод всех результатов, которые мы получаем от АСУ, находящиеся на местах", - пояснила глава ЦИК Н.Шайлдабекова.

Стоит учесть и работу, которую проделали в Госрегистр и ЦИК КР для устранения недоработок и изъянов новой системы голосования, обнаруженных в ходе прошедшего референдума, выборов в местные кенеши и парламентские выборы. На очередь ответ ЦИК тем предложениям, через реализацию которой политические силы хотят получить гарантию адекватности отданных голосов в реальности с официальными результатами выборов. Одним из них является организация общественного контроля над работой сервера ЦИК в день выборов и официального подведения итогов выборов. Пока такое предложение остается лишь на бумаге.

Таким образом, можно сказать, что новая система голосования сыграет существенную роль в планируемых на октябрь выборах президента. Это также станет очередным доказательством мировому сообществу, что Кыргызстан реально движется в демократическом русле и привержен принципам построения демократии.

ИАЦ "Кабар"