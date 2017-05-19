ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана – 15-20 мая 2017 года

19 мая 2017, 18:11 Комментарии

Делегация Кыргызстана, принявшая участие на этой неделе в Пекинском Форуме "Один пояс - один путь", подписала два документа экономического характера. Первый это - Программа сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса между Минэкономики КР и Министерством коммерции КНР. Второй - Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Госкомитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества. Соглашения для обеих стран довольно значимы. Китай на протяжении многих лет является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана, и занимает в общем товарообороте первое место по итогам 2016 года. В 2015 году внешнеторговый оборот между двумя странами составил 1,5 млрд. долларов США и увеличился на 45,5%, в том числе экспорт составил – 80,1 млн. долларов (рост в 2,2 раза), импорт – 1468,4 млн. долларов (рост на 42,7%).

Китай стремится на деле показать свои намерения расширять связи со странами Центральной Азии. На неделе в г. Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района был организован специально для представителей СМИ стран на Шелковом пути мини-форум "Экономический пояс Шёлкового пути". Приглашенные из стран региона и СНГ журналисты ознакомились с современной культурой, жизнью и бытом местного населения. Им на месте были продемонстрированы успехи в социально-экономическом развитии Западного Китая, граничащего с Центральной Азией. С учетом роста актуальности транспортных коммуникаций, гостям была показана работа промышленной компании "Китайская железнодорожная строительная корпорация". Компания была основана в 2007 году и представляет собой предприятие, специализирующееся на исследовании, проектировании, изготовлении и обслуживании подземного оборудования и путевого хозяйства. Президент Кыргызстана в Пекине в эти же дни провел беседу с представителями СУАР на предмет строительства железнодорожной ветки, которая бы соединила три страны напрямую – Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Актуальность этого проекта возрастает в связи с новым экономическим курсом Узбекистана.

Потребление электроэнергии в стране с каждым годом становится больше, а доходная часть распредкомпаний, а значит и производителей электроэнергии, остается прежней. На неделе ОАО "Северэлектро" объявило, что за апрель собрало от пользователей 734 млн сомов. При этом сообщается, что по сравнению с показателем годичной давности, им поступило на 48 млн кВт ч больше и составило 447 млн кВт ч электроэнергии. По итогам в апреле сбор платежей по населению выполнен на 162,7 %. Эти данные говорят о том, что потребление электроэнергии продолжает расти, а значит и доходная часть может и должна расти тоже. Тем более, в сфере производства и потребления электроэнергии давно требуется усилить учет и контроль, поскольку производственные мощности в республике растут и требуют дополнительной выработки электричества. В тоже время следует отметить, что в последние годы заметно сократились не обоснованные выключения электричества как для населения, так и для промышленных предприятий.

Налоговая служба республики сообщила на неделе, что собрано 22,34 млрд сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,1% или перевыполнен на 19,9 млн сомов. Поступление налогов за год увеличилось на 2,23 млрд сомов или возрос на 11,1%. При этом без учета поступлений по налогу с продаж, по которому в 2016 году были предоставлены освобождения, сбор налогов увеличился на 3,83 млрд сомов или вырос на 19,1 %.

Одна из исторически близких по связям с Кыргызстаном стран ЕС Чешская Республика выразила заинтересованность в локализации производств в Кыргызстане. Об этом было сказано во время встречи замминистра экономики КР Данияра Иманалиева с замминистра промышленности и торговли Чехии Эдуардом Муржицки. Встреча состоялась в рамках Кыргызско-Чешского бизнес-форума на этой неделе в Праге. На ней были обсуждены текущий статус двустороннего сотрудничества, возможности их расширения и активизации в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство и т.д. Кыргызстан заинтересован в повышении квалификации своих бизнесменов, в обмене опытом, а также в знакомстве с лучшими практиками чешских компаний для налаживания дальнейшего сотрудничества.

На неделе Российско-Кыргызский фонд развития подписал кредитный договор по прямому финансированию с ГП "Национальная Компания "Кыргыз Темир Жолу". Планируется, что на выделенные средства будет приобретены универсальные полувагоны в количестве 150 штук, а также произведена модернизация и обновление техники и оборудования Кыргызских железных дорог. Ожидается, что реализация проекта внесёт вклад в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта страны. К тому же модернизация технических средств существенно увеличит пропускную способность страны, что является одной из основных задач ГП "НК "КТЖ". К тому же проект позволит значительно сократить затраты на эксплуатацию и время передачи груза с одного вида транспорта на другой, тем самым снижая себестоимость перевозок. Такие изменения в дальнейшем повлекут за собой усиление конкурентоспособности железнодорожного транспорта, отмечают в РКФР.

Кыргызстан на неделе выразил готовность к сотрудничеству с китайской компанией "ZTE" и авиакомпанией "Шэньчжэньские авиалинии". Генконсул Кыргызстана в г.Гуанчжоу Максат Тентимишов в г.Шеньчжень провел встречи с замгендиректора Управления международного маркетинга компании "ZTE" Цзе Юнцзюнем и генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном. Целью встречи с маркетинговой компанией "ZTE" стало обсуждение вопросов привлечения капитала и технологий данной компании в экономические и социальные проекты в Кыргызстане. Китайцам было рассказано о возможности реализации экономически перспективного проекта - создания в КР современного технологического парка, который будет специализироваться на внедрении в республике новейших информационно-коммуникационных и инновационных технологий.

Кроме того состоялись переговоры М.Тентимишова с генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном, одной из ключевых тем которых стало открытие нового авиарейса Бишкек–Шэньчжэнь/Гуанчжоу. В настоящее время кроме рейса Бишкек-Урумчи, авиарейсов в Китай из Бишкека нет, и реализация такого новшества намного облегчит жизнь кыргызским предпринимателям, которые связаны с Гуаньчжоу.

Был также поднят вопрос о приобретении авиакомпанией "Шэньчжэньские авиалинии" 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан" и создания на его базе совместного предприятия. Ожидается, что в случае приобретения акций кыргызской авиакомпании, созданное СП сможет получить пятую степень свободы полетов. По мнению Генконсула, вхождение на рынок кыргызских авиаперевозчиков позволит "Шэньчжэньским авиалиниям" расширить диапазон полетов в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Инвестиционные возможности страны были представлены на этой неделе в Индии кыргызским Посольством. Там была сделана страновая презентация в рамках Женского Экономического Форума, состоявшегося в г.Нью-Дели. Главный упор был сделан на демонстрацию туристических и экономических возможностях Кыргызстана.

Посол в Индии С.Адамкулова особо отметила на встрече задачу Посольства по продвижению экономического потенциала нашей страны. Индийскую сторону интересовало потенциала сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, энергетики, туризма, о роли женщин Кыргызстана в общественно-политической, социально-экономической жизни страны. Форум стал площадкой для презентации текущего развития экономики и туризма в КР, а также обмена опытом по вопросу развития женского предпринимательства.

Всемирная торговая организация предоставила на этой неделе возможность сотрудники госорганов КР ознакомиться с использованием своей базы данных по тарифам. Такая возможность представилась в рамках Национального семинара по перечням уступок и обязательств в торговле товарами, тарифам и изменению тарифных уступок в рамках ВТО. Он был организован Минэкономики КР совместно с ВТО, при техническом содействии партнеров по развитию Германского общества по международному сотрудничеству и (GIZ) и Проекта по торговой логистике в Центральной Азии (IFC WBG). Прибывшие в Бишкеке эксперты Секретариата ВТО обучили сотрудников госорганов использованию базы данных ВТО по тарифам.

На неделе стало известно, что с конца прошлого года ОАО "Гарантийный фонд" утвердило 49 гарантий на 51 млн сомов. По словам председателя правления ОАО Малика Абакирова, гарантии охватывают многие сферы производства, включая сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, переработка сельхозпродукции.

Он отметил, что "всего же субъекты малого и среднего бизнеса с помощью представленного Гарантийным фондом обеспечения получили кредит у банков-партнеров на сумму 226 млн сомов. Например, предпринимателям в сфере сельского хозяйства представлено 22 гарантии на сумму 9,6 млн сомов. Благодаря гарантии им удалось получить 29,3 млн сомов. Для поддержки предпринимателей в сфере обрабатывающей промышленности, занимающихся в частности производством швейных изделий, мебели, пищевых продуктов и пластиковых упаковок на экспорт, представлено 8 гарантий на сумму 19,6 млн сомом. Всего же они получили кредиты на сумму 117,2 млн сомов". На поддержку инфраструктуры торговли было представлено 10 гарантий на сумму 18,2 млн сомов.

"Банки выдали таким образом кредит на сумму 53,3 млн сомов. На те инфраструктурные цели в сфере туризма представлено 5 гарантий на сумму 8,4 млн сомов при сумме кредита 20,3 млн сомов. Предприниматели, специализирующиеся в сфере транспорта получили от Гарантийного фонда 2 гарантии в сумме 722,5 тыс сомов, сумма выданных банком кредитов составляет 4 млн сомов", - добавил М.Абакиров.

Капитал ОАО "Гарантийный фонд" составляет 282 млн сомов, из них 72 млн сомов выделено из республиканского бюджета и 210 млн сомов - финансовая поддержка Азиатского банка развития (АБР). Гарантийный фонд был создан в 2016 году в связи с тем, что 40-50% предпринимателей, обратившихся в банки за кредитом, не могут получить необходимую сумму из-за недостатка залога.

В соответствии с исследованиями, потенциальная потребность рынка страны в гарантиях составляет 9,6 млрд сомов. Поэтому Правительство решило поддержать малый и средний бизнес.

В конце недели пришла весть, что ООН выделяет Кыргызстану 221 млн долларов для реализации пятилетней программы Рамочных основ оказания помощи КР в области развития со стороны системы учреждений ООН (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы. По словам Постоянного представителя ООН в Кыргызстане Александра Аванесова сазал, "практика показывает, что если и не утраиваем, то по крайней мере удваиваем такую сумму. Для примера скажу, что за период 2005-2010 нами было выделено 65 млн долларов в виде грантовых ресурсов и уже в следующий раз в нынешнем пятилетии уже 221 млн долларов. И эту цифру мы постараемся увеличить".

Премьер-министр КР С. Жээнбеков и постпред ООН в КР А.Аванесов подписали Рамочные основы оказания помощи Кыргызстану в области развития со стороны системы учреждений ООН на период 2018-2022 годы.

ИАЦ "Кабар",

19 мая 2017 года