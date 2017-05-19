День 19 Мая: Кандидата выдвинули почти без потерь

19 мая 2017, 17:49 Комментарии

Выдвижение кандидатуры от СДПК, которого так долго ждали обыватели, оппозиционеры, депутаты, отдельно в СИЗО ГКНБ депутат Текебаев, и больше всех окружение Атамбаева, наконец, произошло. При повышенных условиях безопасности почти весь политсовет собрался в конференц-зале "Форума". Журналистов дальше шлагбаума не пускали.

Сотрудник СГО интересовался, откуда журналисты узнали про заседание. Журналистов видели и члены политсовета, которые всеми силами старались обойти журналистов. Если кто и попадался, то говорили мало и чаще в том духе, что вообще не знает, что произойдет.

Почему Сооронбай Жээнбеков?

К выдвижению кандидата партия СДПК подошла разнонаправлено: с одной стороны, борьба группировок в окружении президента шла по нарастающей; с другой стороны, конкуренты уходят в отрыв... Так что публичные разборки внутри СДПК могли окончательно похоронить шансы сохранить власть.

По этой причине до самого последнего момента назывались разные кандидатуры - от юга выдвигался Жээнбеков, на севере назывались Сапар Исаков, Албек Ибраимов, Абдиль Сегизбаев и даже Чыныбай Турсунбеков. Последний, который боится журналистов как огня, вдруг неожиданно в последний день соглашается дать интервью сразу двум информагентствам.

Победил Жээнбеков. Несомненно, кандидатура премьер-министра была одобрена, точнее назначена, на самом вверху. Судя по всему, тут сыграла свою роль старая кыргызская традиция - в момент истины вперед выдвигают, как всем кажется, слабого кандидата и потому удобного всем. Так было в 1990 году с Акаевым, с Бакиевым в 2005 году, с Отунбаевой в 2010 году. Другими словами, посчитали, что Жээнбеков тот парень, который может обеспечить спокойное времяпровождение после выборов. Пусть парни с юга посчитают это победой, а парни с севера будут думать, что Жээнбекова можно контролировать и после выборов. К тому же последним неуклонно внушают, что теперь премьер-министр даже важнее, чем президент.

Что дальше?

Дальше предвыборная кампания. Например, обидевшийся спикер Чыныбай Турсунбеков, похоже, начал настоящую предвыборную кампанию - сейчас он на юге страны. Интересно, что с собой он взял депутата Жанара Акаева, которого исключили из фракции СДПК и которого по этикету сопартийцы должны бойкотировать, даже если он с Алая.

"Торага Турсунбеков дал ряд поручений принимающим участие в рабочей проездке руководителям Министерства финансов и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства взять под контроль вопрос выделения финансовых средств и ход строительства данного учебного заведения", - сообщает его пресс-служба.

Это только начало - если раньше спикера Жогорку Кенеша по функциональным обязанностям еще можно было отличить от премьер-министра, теперь это сделать не представляется возможным.

Все внезапно стали раздавать тонны поручений друг другу...

При этом надо понимать, что в предвыборную пору каждая строящаяся школа на вес золота, тем более на юге страны. Похоже, или спикер в глубине души не согласился с решением политсовета, или это некий план В, согласно которому у СДПК будет два кандидата. На всякий случай.

И все-таки, на данный момент выдвижение кандидата не внесло в окружение раскол - так или иначе Жээнбеков как главный кандидат №1 устраивает почти все группировки. Теперь впереди вопрос с должностью премьер-министра, которая может достаться политику из севера страны.