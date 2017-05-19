19 мая 2017, 17:59 Комментарии

Милиционеры пытали и избивали подозреваемого, выбивая признание в краже аккумуляторов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным главного надзорного органа, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "пытка" и "превышение должностных полномочий" УК КР.

"Генпрокуратура проверила заявление Т.Ж. о принятии мер в отношении сотрудников милиции. Проверкой установлено, что 12 мая сотрудники ПОМ Беш-Кунгей ОВД Аламудунского района доставили Т.Ж. в здание указанного поселкового отделения милиции, где с целью получения признательных показаний по факту кражи аккумулятора подвергли его пыткам. Вышеуказанные сотрудники милиции, заключив Т.Ж. в наручники, избивали его по различным частям тела, а также надевали на голову целлофановый пакет и не давали дышать", – говорится в сообщении.

Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ.