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В Бишкеке с юбилейным концертом выступит певец Валерий Леонтьев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360157_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427056-ru.html

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19 мая 2017, 17:37       Комментарии

Российский певец Валерий Леонтьев выступит в Бишкеке с юбилейным концертом. Об этот рассказали в Минкультуры.
21 мая в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоится юбилейный концерт Валерия Леонтьева "45 лет на сцене".
Он пройдет в рамках юбилейного тура артиста. В этом году певец отмечает 45-летие сольной карьеры.
Как отмечают представители центра по организации мероприятий Art Face, зрителей на концерте ожидает яркое шоу и потрясающие впечатления.
Советский и российский певец, автор песен, артист Валерий Леонтьев начал выступать на сцене еще в 80-е годы. Он неоднократно становился лауреатом различный премий и лидером по продаже альбомов. Одним из первых в российской эстраде начал использовать различные спецэффекты по время выступлений. Наиболее известные хиты "Полет на дельтаплане", "Ты меня не забывай", "Казанова" и другие.

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