Суд по делу сторонников Садыра Жапарова перенесли на 1 июня

19 мая 2017, 17:39 Комментарии

Сегодня, 19 мая, в Первомайском районном суде проходит судебное заседание по делу задержанных сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания адвокаты подсудимых по данному делу заявили ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитным на домашний арест. Они мотивировали это тем, что у подсудимых нет намерения уйти от ответственности. Адвокаты уверяли, что подсудимые никуда не сбегут.

Однако судья Марат Сыдыков оставил ходатайство без удовлетворения. В итоге судебный процесс перенесен на 1 июня.

Отметим, возле суда собралось порядка 40 человек, требующих освободить задержанных сторонников бывшего депутата.

Напомним, 25 марта в ходе митинга в поддержку арестованного Садыра Жапарова митингующие попытались прорваться в здание ГКНБ. Участники акции протеста бросали в милиционеров бутылки из-под воды, а затем и камни. После чего правоохранительные органы задержали более сотни человек. В отношении 12 из них было возбуждено уголовное дело. В их числе брат, сын и племянник Жапарова.