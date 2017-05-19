Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

При получении взятки задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского районаПри получении взятки задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского районаСуд по делу сторонников Садыра Жапарова перенесли на 1 июняСуд по делу сторонников Садыра Жапарова перенесли на 1 июня

Прокуратура выявила факты применения пыток со стороны сотрудников милиции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360152_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427054-ru.html

Похожие новости

Милиционеры пытали и избивали подозреваемого, выбивая признание в краже аккумуляторов

Сотрудники Медакадемии передадут более 800 тысяч сомов пострадавшим на юге

Судебное заседание по делу сторонников Садыра Жапарова перенесли на 1 июня

Суд по делу сторонников Садыра Жапарова перенесли на 1 июня

В суде по делу сторонников Садыра Жапарова запретил фото- и видеосъемку

19 мая 2017, 17:42       Комментарии

Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР, по факту применения пыток сотрудниками милиции в отношении гражданина Т.Ж.
Так, надзорный орган провел проверку по заявлению пострадавшего о принятии мер к сотрудникам милиции и установил, что 12 мая 2017 года сотрудники ПОМ Беш-Кунгей ОВД Аламудунского района доставили Т.Ж. в здание указанного поселкового отделения милиции, где с целью получения признательных показаний по факту кражи аккумулятора подвергли его пыткам.
Правоохранители, заключив Т.Ж. в наручники, избивали его по различным частям тела, а также надевали на голову целлофановый пакет и не давали дышать.
Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум