Прокуратура выявила факты применения пыток со стороны сотрудников милиции

19 мая 2017, 17:42 Комментарии

Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР, по факту применения пыток сотрудниками милиции в отношении гражданина Т.Ж.

Так, надзорный орган провел проверку по заявлению пострадавшего о принятии мер к сотрудникам милиции и установил, что 12 мая 2017 года сотрудники ПОМ Беш-Кунгей ОВД Аламудунского района доставили Т.Ж. в здание указанного поселкового отделения милиции, где с целью получения признательных показаний по факту кражи аккумулятора подвергли его пыткам.

Правоохранители, заключив Т.Ж. в наручники, избивали его по различным частям тела, а также надевали на голову целлофановый пакет и не давали дышать.

Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ КР.