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Открыты 3 новых магазина О!Store в городах Талас, Джалал-Абад и Ош

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360162_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427053-ru.html

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19 мая 2017, 17:55       Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает расширять своё присутствие в областях открытием новых фирменных магазинов. На днях открылся первый самый крупный магазин мобильных устройств O!Store в Таласе, второй по счету магазин в Оше, и уже ровно месяц исполнился такому же магазину в Джалал-Абаде.
Что такое магазин O!Store?
O!Store – это магазин, где можно выбрать современный смартфон или планшет известных марок Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и т.д. Главная особенность каждого такого магазина – наличие презентационных стендов, на которых представлены все модели устройств. Перед покупкой можно попользоваться образцами техники и решить, какую из моделей выбрать. Другими словами, если вы всё еще сомневаетесь, стоит ли брать ту или иную модель, просто придите в любой магазин O!Store, оцените устройство со всех сторон, и убедитесь, что стоит! Также в магазине представлены 4G-устройства, раздающие Wi-Fi: Wingle и роутеры, фирменная линейка смартфонов O!Phone 3G/4G, новинки от самых популярных производителей электроники, огромный выбор аксессуаров.
Более того, по вашему желанию, есть возможность приобрести смартфон с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно. Ещё в магазинах O!Store можно принять участие в различных Акциях, подключиться к сети О!, восстановить свой номер в случае утери, а также получить детализацию по мобильному счету. Видеообзор магазина O!Store можно посмотреть здесь.
Адреса О!Store (все магазины работают без перерыва и выходных):
В Джалал – Абаде:
ул. Ленина, 34. Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!
В Таласе:
ул. Сарыгулова, 36, ТЦ "Алтын Казык". Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!
В Оше:
<li>ул. Курманжан Датки, 256. Время работы: с 09:00 до 19:00.</li><li> ул. Масалиева, 16Б. Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!</li>
В Бишкеке:
<li>ТЦ "Бишкек Парк", этаж М1 (ориентиры - гипермаркет Yimpas и магазин Sulpak). Режим работы: с 10:00 до 22:00</li><li>ТЦ ЦУМ, 1-й этаж. Время работы: с 10:00 до 20:00</li><li> ТЦ VEFA-центр, 1-й этаж. Режим работы: с 09:00 до 21:00</li><li>ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с "Бета Сторес-2"). Время работы: с 09:30 до 22:00.</li>

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