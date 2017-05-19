Открыты 3 новых магазина О!Store в городах Талас, Джалал-Абад и Ош

19 мая 2017, 17:55 Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает расширять своё присутствие в областях открытием новых фирменных магазинов. На днях открылся первый самый крупный магазин мобильных устройств O!Store в Таласе, второй по счету магазин в Оше, и уже ровно месяц исполнился такому же магазину в Джалал-Абаде.

Что такое магазин O!Store?

O!Store – это магазин, где можно выбрать современный смартфон или планшет известных марок Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и т.д. Главная особенность каждого такого магазина – наличие презентационных стендов, на которых представлены все модели устройств. Перед покупкой можно попользоваться образцами техники и решить, какую из моделей выбрать. Другими словами, если вы всё еще сомневаетесь, стоит ли брать ту или иную модель, просто придите в любой магазин O!Store, оцените устройство со всех сторон, и убедитесь, что стоит! Также в магазине представлены 4G-устройства, раздающие Wi-Fi: Wingle и роутеры, фирменная линейка смартфонов O!Phone 3G/4G, новинки от самых популярных производителей электроники, огромный выбор аксессуаров.

Более того, по вашему желанию, есть возможность приобрести смартфон с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно. Ещё в магазинах O!Store можно принять участие в различных Акциях, подключиться к сети О!, восстановить свой номер в случае утери, а также получить детализацию по мобильному счету. Видеообзор магазина O!Store можно посмотреть здесь.

Адреса О!Store (все магазины работают без перерыва и выходных):

В Джалал – Абаде:

ул. Ленина, 34. Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!

В Таласе:

ул. Сарыгулова, 36, ТЦ "Алтын Казык". Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!

В Оше:

<li>ул. Курманжан Датки, 256. Время работы: с 09:00 до 19:00.</li><li> ул. Масалиева, 16Б. Время работы: с 09:00 до 20:00. Новый!</li>

В Бишкеке:

<li>ТЦ "Бишкек Парк", этаж М1 (ориентиры - гипермаркет Yimpas и магазин Sulpak). Режим работы: с 10:00 до 22:00</li><li>ТЦ ЦУМ, 1-й этаж. Время работы: с 10:00 до 20:00</li><li> ТЦ VEFA-центр, 1-й этаж. Режим работы: с 09:00 до 21:00</li><li>ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с "Бета Сторес-2"). Время работы: с 09:30 до 22:00.</li>