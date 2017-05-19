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Сотрудники Медакадемии передадут более 800 тысяч сомов пострадавшим на юге

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360160_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427052-ru.html

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19 мая 2017, 17:58       Комментарии

Преподаватели и сотрудники Медицинской академии имени Исы Ахунбаева перечислят однодневную заработную плату в Фонд помощи пострадавшим на юге страны. Об этом рассказал пресс-секретарь академии Абибилла Пазылов.
В конце апреля и начале мая на юге Кыргызстана произошло несколько катаклизмов. 29 апреля в результате сошедшего оползня в селе Аюу Узгенского района погибли 24 человека. Вечером того же дня в селе Курбу-Таш сошедший оползень накрыл еще три дома, но обошлось без жертв. Также после сильного землетрясения 3 мая в Чон-Алайском районе десятки домов пришли в аварийное состояние. Для помощи пострадавшим МЧС открыл спецсчет, куда поступило более 2 млн сомов. Красный Полумесяц также доставил гуманитарный груз.
Пазылов отметил, что однодневная заработная плата преподавателей и сотрудников КГМА составляет более 800 тыс. сомов.

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