Trend: Узбекистан готов к диалогу с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека

19 мая 2017, 17:47 Комментарии

Trend: Узбекистан высоко оценивает перспективы конституционного и равноправного диалога с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, сказал журналистам в пятницу директор Национального центра республики по правам человека Акмаль Саидов.

Он выразил надежду на то, что результаты проведенных в Ташкенте переговоров "станут мощным стимулом для плодотворного развития отношений с ООН в сфере прав человека".

Как сообщалось ранее, 10-11 мая делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во главе с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном посетила Узбекистан.

Верховного комиссара ООН по правам человека принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе визита Зейд Раад аль-Хусейн провел встречи в парламенте, правительстве, с представителями гражданского общества и СМИ.

"Одним из важных итогов визита можно назвать предварительную договоренность с Узбекистаном по возобновлению сотрудничества со специальными докладчиками и налаживанию работы с региональным офисом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Бишкеке", - сказал Саидов.

По его словам, Зейд Раад аль-Хусейн заверил, что офис Верховного комиссара поддерживает все направления судебно-правового реформирования Узбекистана, подчеркнув, что наиболее важным является расширение альтернативных видов наказания. В частности, Верховный комиссар отметил, что "расширение альтернативных видов наказания является важной правовой гарантией обеспечения прав личности".

Кроме того, отмечена важность продвижения женщин в сфере государственного управления, занятия ими высоких должностей, обеспечения гендерного равенства.

Глава центра по правам человека также обратил внимание на слова Верховного комиссара о том, что для достижения поставленных целей Узбекистану нужны динамичное гражданское общество и СМИ, которые будут не только помогать государству, но и критиковать его.

"В целом высоко оценивая результаты визита, Зейд Раад аль-Хусейн подтвердил готовность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к развитию долгосрочного и системного сотрудничества", - подчеркнул Саидов.

Говоря о том, что в Узбекистане защита прав человека рассматривается как один из приоритетов взаимодействия с ООН, он отметил, что в стране создана устойчивая политическая система, отвечающая современным критериям демократии и прав человека, активно работают органы законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней, в обществе утверждается уважение к принципам верховенства закона и прав человека.

Саидов напомнил, что в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей. В республике свободно осуществляют деятельность религиозные организации 16 конфессий. В государственных образовательных учреждениях обучение ведется на семи языках, на 12 языках транслирует передачи Национальная телерадиокомпания, более чем на 10 языках издаются газеты и журналы. В республике функционируют более 8,7 тысячи неправительственных, более 2,2 тысячи религиозных организаций, а также 1,4 тысячи средств массовой информации.