Sodrujestvo: Чего бояться Центральной Азии

19 мая 2017, 17:47 Комментарии

Сегодня все экспертное сообщество, специализирующееся по странам Ближнего Востока (БВ) и Центральной Азии (ЦА), считает основным источником угроз безопасности для центральноазиатского региона и главным препятствием для реализации перспективных экономических проектов – нестабильное положение в соседнем Афганистане и активизация группировок под эгидой "Исламского государства" (ИГ).

Однако оснований для панических настроений по этому поводу нет.

Безусловно, в ЦА имеются проблемные места, где существуют вероятность попыток дестабилизации обстановки на локальном уровне. Одним из таких мест является протяжённая и слабозащищенная граница между Афганистаном и Таджикистаном. По некоторым оценкам, сегодня, таджикские пограничные подразделения не способны самостоятельно защищать более половнины этой границы от проникновений террористов на территорию страны. Помимо самого Таджикистана, это несёт угрозу безопасности и соседнему Кыргызстану, где отмечается резкий рост исламистских и националистических настроений.

Но если Кыргызстан и Таджикистан в вопросах безопасности в большинстве своем ориентируются на ОДКБ и российские военные базы, Узбекистан имеет хорошо защищённую границу с Афганистаном, то ситуация в Туркменистане намного тревожна. Значительная часть группировок, входящих в "Талибан", находящихся в приграничной зоне с Туркменистаном, представлена этническими туркменами и многие из них демонстрируют готовность к присоединению к ИГ. По некоторым оценкам, число боевиков вблизи туркмено-афганской границы уже превышает цифру в 6 тыс. человек. В связи с этим надежды туркменского руководства на то, что нейтральный статус Туркменистана сможет гарантировать его безопасность, являются довольно иллюзорными, а любые попытки обратиться за внешней помощью способны значительно ослабить национальный и государственный суверенитет этой республики.

В настоящее время нельзя назвать точную цифру сторонников "Исламского государства" на границах ЦА и внутри самих стран региона. Однако нет сомнений, что в структурах ИГ набирают боевой опыт сотни выходцев из числа граждан практически всех центральноазиатских республик. И это наиболее опасная угроза региональной безопасности. Но в любом случае многое зависит от позиции и действий лидеров и военно-политических элит стран региона и самого Афганистана и формирующегося там общественного мнения и настроений.

ИА "Содружество"

Нодир Тохиров

19.05.17