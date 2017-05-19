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При получении взятки задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района

Источник:
http://kabar.kg/news/pri-poluc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427049-ru.html

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19 мая 2017, 17:45       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. При получении взятки задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее данным, Служба собственной безопасности МВД КР продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от взяточников, нарушителей законности и прочих, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб.
Как отмечается, накануне Службой собственной безопасности организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение противоправной деятельности подозреваемого в вымогательстве взятки. Был установлен вымогательства денежных средств со стороны должностного лица в размере 1000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому материалу.
"19 мая 2017 года, примерно в 15:30 часов, в г.Ош после получения денежных средств в размере 40 000 сом с поличным задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района А.Р. По данному факту Следственным управлением АКС ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 313 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

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