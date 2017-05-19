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Начальник ОВД в Оше уличен в вымогательстве $1 тыс.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nachal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427046-ru.html

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19 мая 2017, 17:14       Комментарии

Один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района изобличен в вымогательстве крупной суммы взятки, сообщает пресс-служба МВД.
Накануне Службой собственной безопасности установлен факт вымогательства $1 тыс. должностным лицом за принятие положительного решения по рассматриваемому материалу.
"19 мая в городе Ош после получения 40 тыс. сомов с поличным задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района А.Р. По данному факту Следственным управлением АКС ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство взятки" УК КР. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

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