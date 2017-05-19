Начальник ОВД в Оше уличен в вымогательстве $1 тыс.

19 мая 2017, 17:14 Комментарии

Один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района изобличен в вымогательстве крупной суммы взятки, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне Службой собственной безопасности установлен факт вымогательства $1 тыс. должностным лицом за принятие положительного решения по рассматриваемому материалу.

"19 мая в городе Ош после получения 40 тыс. сомов с поличным задержан один из руководителей среднего звена ОВД Кара-Суйского района А.Р. По данному факту Следственным управлением АКС ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство взятки" УК КР. Ведется следствие", – говорится в сообщении.