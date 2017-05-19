Столичную улицу Уметалиева временно закроют

19 мая 2017, 17:18 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Уметалиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Управления капитального строительства, с 20 мая будет закрыто дорожное движение на улице Уметалиева от улицы Московской до Токтогула.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 10 июня. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.