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Столичную улицу Уметалиева временно закроют

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/stolic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427045-ru.html

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19 мая 2017, 17:18       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Уметалиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным Управления капитального строительства, с 20 мая будет закрыто дорожное движение на улице Уметалиева от улицы Московской до Токтогула.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 10 июня. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

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