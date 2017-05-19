Телефон доверия: Дети жалуются на одиночество, нехватку общения, обиды на родителей

19 мая 2017, 17:20 Комментарии

Телефон доверия для детей «111» работает с сентября 2015 года и является подведомственным подразделением Министерства труда и социального развития КР.

Директор Центра доверия детей Марина Жапаркулова рассказала K-News о работе телефона доверия, а также поделилась информацией о том, какие проблемы чаще всего беспокоят детей.

В каком возрасте дети чаще всего обращаются к вам за помощью? — Нам звонят дети от 7 до 18 лет. За полтора года нашего существования поступило 1 тыс. 599 звонков, из них 370 звонков от детей, что составляет 23% от общего числа, от взрослых — 1 тыс. 299 звонков, то есть 77%.

Есть случаи, когда требуется передача обращения в другие органы, например, Министерство внутренних дел, Минздрав, Министерство образования. Иногда, если в семье критическая ситуация, приходится изымать детей, например, если родители пьянствуют и не занимаются воспитанием детей или есть насилие по отношению к детям.

В большинстве случаев нам звонят родители или опекуны. Возможно, это происходит потому, что дети слабо информированы о том, что существует такая служба. Вся информационная кампания проводится своими силами. Однако вскоре по этим вопросам мы начнем работать совместно с Детским фондом ООН.

Какие проблемы чаще всего беспокоят детей? — Это могут быть разводы родителей, насилие со стороны отца или сверстников. Иногда звонят соседи и сообщают о проблемной семье.

Дети обращаются по вопросам взаимоотношений с родителями и учителями. Они говорят, что родители не присматривают за ними, не понимают, что их все время упрекают. Большинство детей звонили, когда были психологически расстроены. Звонят, если им не хватает общения или они чувствуют одиночество. Бывало, что влюбленные звонили из-за того что поругались со своей парой.

Еще одна проблема – школьный рэкет. Дети звонят, говорят, что в этот самый момент у него вымогают, сообщают, где именно находятся в данный момент — на какой улице или возле какой школы. Такие звонки часто поступают, и мы их передаем в органы внутренних дел. Сразу выезжает оперативная группа, но часто факты не подтверждаются — либо дети шутили в момент звонка, либо пока приехала группа, они разбежались.

Если очень сложные вопросы, дело выносят на рассмотрение Комиссии по делам детей. Бывали случаи, когда дети звонили и очень сильно просили приехать. Бывали факты, что по приезду соцработников детей изымали из семьи, если родители пьяные, дети голодные, в школу, в садик не ходят, в семье есть рукоприкладство.

Какие сложные ситуации вам приходилось решать? — Несовершеннолетняя девочка выехала в Россию к своей маме. И когда она возвращалась, оказалось, что у нее истек срок пребывания на территории России. В Пензе ее задержали и поместили в детское учреждение. Мама и родственники не могли ее найти, поскольку фактически в Кыргызстан она выехала, однако в республику так и не попала. Мы нашли ее местонахождение и объяснили родственникам процедуру, как вернуть девочку в Кыргызстан.

Также было такое, что муж забрал детей у жены и увез их в другой регион. Женщина знала только примерно, с какого он района, и не могла их найти. Когда она обратилась, мы помогли найти детей. Еще был случай, когда свекровь забрала детей, а маму выгнала на улицу.

Одна женщина звонила ночью, пьяный муж выгнал ее с ребенком на руках на улицу. Родственников не было, она вышла замуж в другом регионе. Мы по телефону работали с ней неделю, отслеживали ситуация, пока она не добралась до родителей. Бывает, что можем работать над одним случаем месяц.

Многие женщины звонили и спрашивали о том, как определить своего ребенка в интернат, потому что не было возможности за ними ухаживать. Они хотели оставить ребенка и уехать в другую страну на заработки. Мы старались объяснять, что каждый ребенок должен расти в своей семье. Некоторые задумались.

Изучая проблемные ситуации, что вы можете сказать об их решении? — Такие службы давно функционируют в других странах. Но в Средней Азии мы единственное государственное учреждение. В Казахстане есть служба, но она при НКО.

В советское время таких служб не было, тогда была друга семейная политика. Сейчас все поменялось, мировые тенденции таковы, что меняются методы воспитания, мы живем в эру социальных сетей, которые и психологически, и морально воздействуют на детей. Видимо, пришло время создавать такие службы. Мы надеемся, что время пройдет, эта тенденция поменяется, и отпадет необходимость таких телефонов доверия. Для этого нужно, чтобы семьи жили в благополучии и достатке.

Вначале нашей работы некоторые ведомства не понимали, что это за служба, и даже не знали о нашем существовании. Сейчас все изменилось, очень хорошо с нами работают органы внутренних дел.

Мира, психолог: — Когда звонит ребенок и говорит о своих проблемах, ты видишь, что ему трудно, что дома насилие или к нему пренебрежительно относятся, то, конечно, беспокоишься за него и стараешься изо всех сил решить его проблему. Когда я говорю с детьми, я всегда испытываю волнение.

Бывает, дети шутят, звонят и просят о помощи, но потом в процессе выясняется, что это ложный звонок. В основном звонят женщины, которые испытывают насилие со стороны мужа, когда он напьется и начинает избивать жену, детей, выгоняет их из дома.

В день мы обслуживаем 2-3 реальных звонка. Когда был шум с игрой "Синий кит", мы получали до 70 звонков в день. дети звонили, просили дать информацию об игре и спрашивали, стоит ли играть. Иногда даже звонили братья и сестры школьников и консультировались, как отучить ребенка от игры. После того, как провели родительские собрания в школах, это прошло, но до сих пор иногда один-два звонка бывают.