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Арзыматова: Мигранты КР в РФ являются "мягкой силой" евразийского мышления

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360147_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427042-ru.html

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Круглый стол "ВБ": Формирование евразийского сознания в странах ЕАЭС

Кыргызская диаспора в Астане стала инициатором продвижения анти-коррупционной культуры для мигрантов

19 мая 2017, 17:08       Комментарии

Строительство железной дороги из Китая в другие страны через Кыргызстан грозит экспансией. Таким мнением сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" поделилась политолог Айнура Арзыматова.
По ее словам, государственные органы успешно ведут работу по политическим и экономическим проектам ЕАЭС, но при этом без внимания остается идеологический аспект. Это, как считает Арзыматова, большое упущение на фоне нарастающего сотрудничества с Китаем. Она опасается, что проект строительства железной дороги из КНР в страны Центральной Азии только усилит влияние Поднебесной.
"Формирование евразийского сознания очень актуально. Мы много говорим об экономическом, гуманитарном аспекте ЕАЭС, но не говорим об идеологическом аспекте. Он идет сам по себе и мы поэтому наблюдаем провалы. То, что мы видели после саммита в Китае "Один пояс - один путь", для меня было тревожным знаком. Китай собирается совершить экспансию на полмира этими своими железными дорогами. Понятно, что железные дороги - хорошо, но, вместе с тем, это всегда было фактором экспансии и колониализма, и то, что Китай собирается опоясать половину земного шара - очень тревожно. Железные дороги нужны, коммуникационные сферы нужны, но есть и опасность. В этой обстановке формирование евразийского сознания у тех стран, которые были в СССР, очень актуально", - считает политолог.
По ее мнению, ядром евразийского сознания является Россия, а ее передатчиками - трудовые мигранты.
"Ядром евразийского формирования является Россия. Поэтому то, какое отношение будет формировать Россия на государственном уровне к гастарбайтерам, имеет большое значение. По неофициальным данным, в России насчитывается около миллиона трудовых мигрантов из Кыргызстана. Большинство из них вернется на родину, и как раз таки они являются мягкой силой того евразийского сознания. Отношение России к ним, которое они получат будучи на заработках в России, потом будут распространять на родине. Если ему там хорошо, к нему относятся справедливо, то это сознание он и привнесет своим детям, и это будет передаваться из поколения в поколение", - уверена Арзыматова.

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