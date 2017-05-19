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Эксперты пытаются заглянуть в будущее и понять, каким будет госуправление

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360150_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427041-ru.html

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19 мая 2017, 17:10       Комментарии

В Государственной резиденции "Ала-Арча" проходит встреча экспертов по обсуждению вопросов совершенствования государственного и муниципального управления.
Семинар направлен на выработку предложений и рекомендаций в рамках подготовки долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года.
Первый заместитель руководителя аппарата правительства Мурат Муканбетов отметил, что в мероприятии принимают участие компетентные специалисты, представляющие все заинтересованные стороны. "На круглом столе будет попытка заглянуть в будущее и понять, какое государственное управление должно быть в новых современных условиях. Я думаю, в процессе дискуссии нам удастся услышать мнение всех сторон, чтобы эффективно сочетать предложения и рекомендации в проекте новой стратегии, каким должно быть госуправление, чтобы оно было компактным, мобильным, отвечающим современным вызовам, и чтобы наше общество могло получить от системы госуправления весь набор услуг, которое ожидает", - сказал он.
Говоря о проекте цифровой трансформации "Таза Коом", который станет составной частью стратегии развития КР 2040, Муканбетов подчеркнул, что данный проект позволит повысить качество предоставления государственных услуг населению. Он позволит минимизировать контакт госслужащих с гражданами. Использование современных информационных технологий позволит минимизировать количество совещаний, собраний. "Посредством электронного документооборота можно быстрее готовить и принимать решения, от этого выиграет и бизнес, и население. Повысится эффективность и прозрачность системы госуправления. Это даст возможность избежать коррупционных рисков. Это в конечном итоге должно привести к развитию в различных сферах жизнедеятельности", - сказал Муканбетов.
В семинаре принимают участие представители аппарата президента, правительства, Жогорку Кенеша и других государственных органов, а также независимые консультанты, эксперты, представители международных организаций.
Это продолжение серии встреч экспертного сообщества в вопросах определения дальнейшего видения развития страны в рамках подготовки стратегии 2040. Ранее состоялись дискуссии экспертов в области образования, науки и культуры, здравоохранения и спорта, экономики, национальной безопасности.

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