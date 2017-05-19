Сегодня: дело Жапарова, химическое отравление, отключение горячей воды

19 мая 2017, 17:30 Комментарии

ГКНБ завершил расследование уголовного дела в отношении Садыра Жапарова. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру, где должно быть утверждено обвинительное заключение. Надзорное ведомство после изучения собранной фактуры направит дело на рассмотрение в Первомайский районный суд столицы.

Напомним, 25 марта после долгого пребывания за рубежом Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан и после пересечения границы задержан. У здания ГКНБ, куда его доставили, начались беспорядки. Несколько сотен сторонников экс-депутата попытались отбить его у силовиков. Правоохранителям пришлось разогнать толпу. Жапарову были предъявлены обвинения 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Уголовное дело связано с событиями октября 2013 года. Тогда в селе Саруу прошили митинги против золотодобывающей компании "Кумтор". Затем сельчане и конники направились в Каракол, где взяли в заложники полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева, чиновника усадили в автомобиль и грозились сжечь. Организатором этих беспорядков и выступлений был Садыр Жапаров.

Опять наезды на пешеходов. Только сегодня на столичных дорогах под колесами авто серьезно пострадали два человека. Утром на перенесении улицы Махатмы Ганди и проспекта Жибек Жолу на пешеходном переходе была сбита студентка. Причем ударил ее автомобиль, который остановился, чтобы пропустить. Дело в том, что сзади в машину вежливого водителя на полном ходу влетела маршрутка. Пострадавшая девушка госпитализирована.

Другой наезд произошел во второй половине дня напротив акимиата Свердловского района столицы. На проспекте Чуй муниципальный автобус маршрута № 7 сбил переходившего дорогу мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. И без того печальная статистика ДТП становится все хуже, а волокита вокруг системы "Безопасный город" продолжается.

Задавил сослуживца. ЧП произошло в войсковой части Генерального штаба в городе Майлуу-Суу. Под колесами автомобиля погиб солдат срочной службы. На него наехал контрактник, который заезжал в бокс, водитель перепутал скорости на коробке передач, и вместо того чтобы поехать назад, рванул вперед. Пострадавший солдат скончался в больнице.

В Генштабе подтвердили, что основная версия произошедшего - несчастный случай. Также в оборонном ведомстве уточнили, что военная часть, где погиб солдат, относится к Сухопутным войскам. Расследованием обстоятельств трагического инцидента занимается Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона.

Химическое отравление. Семь школьниц в Баткенской области были госпитализированы после того, как в классе была подожжена дымовая шашка. Сделал это сверстник пострадавших из хулиганских побуждений, сам он не пострадал, так как почувствовав едкий запах, сбежал. По предварительной версии, предмет военного назначения подросток нашел на улице.

Через некоторое время семи девочкам, учащимся 7-го класса, стало плохо. У них проявились головная боль, кашель и удушье. Медики диагностировали отравление химическим веществом. Пострадавших экстренно доставили в Баткенскую областную объединенную больницу, троих сразу определили в реанимацию, четверых - в детское отделение. В Минздраве сообщили, что школьницам была оказана своевременная помощь и их состояние уже стабилизировалось. Планируется выписка, при необходимости лекение будет продолжено амбулаторно.

Кастрюли и ведра на изготовку. С понедельника бишкекчане останутся без горячей воды на месяц. На столичной ТЭЦ начинается традиционный профилактический ремонт оборудования, который обеспечивает город благами цивилизации, в том числе и отоплением в зимний период. Вместе тем приводятся в порядок и устраняются неполадки на теплосетях.

Профилактика теплоцентрали продлится месяц. В мэрии Бишкека сообщили, что подача горячей воды в жилой сектор столицы будет возобновлена 22 июня. Эта дата указана в постановлении, которое подписал градоначальник Албек Ибраимов. В этом году сроки ремонтных работ сдвинуты почти на две недели, как отмечают в муниципалитете, в связи с многочисленными обращениями граждан и сотрудников социальных учреждений.

Ливни окончены. С завтрашнего дня в республике будет солнечно и тепло, к понедельнику воздух прогреется до +30 градусов. По данным Гидрометцентра Кыргызстана, в ближайшие три дня погода будет ясной и безоблачной. Осадков в выходные дни не ожидается. Днем в субботу и воскресенье столбики термометров подниматься до +25...+27. По ночам пока прохладно +14...+16.

Опасения внушает только ситуация на горных реках, которые превратились в бурлящие потоки. Участки в непосредственной близости от русел переполненных водных артерий по-прежнему под угрозой подтопления. Резкое повышение уровня вызвано прошедшими по всей стране ливнями и обильным таянием снега и ледников в горах.