Победа Макрона: Эффект для ЕС и Центральной Азии

19 мая 2017, 17:11 Комментарии

14 мая 2017 года Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Французской Республики, став самым молодым президентом в истории Франции.

По мнению экспертов, победа Макрона на выборах во Франции объясняется страхом избирателей относительно нестабильности, угрожавшей Франции в случае победы Ле Пен. О том, что может означать приход нового главы во Франции для Европейского союза и стран Центральной Азии рассказал эксперт по международным делам, политолог Эдил Осмонбетов.

"Победа Макрона во Франции - это личностное, политическое чудо", - говорит Эдил Осмонбетов.

Как объяснил политолог, все геополитические события, которые произошли в 2016 году стали демонстрацией некой негативной политической тенденции, и многие люди не понимали, что мир изменился и работает уже новая геополитическая реальность.

Эксперт по международным делам привел в пример "Брекзит" Великобритании. По его словам, многие думали, что люди проголосуют против выхода Англии из ЕС, но получилось по-другому. "И "Брекзит" Британии стал сильнейшим ударом по будущему Европейского союза и его европейскому проекту. Второй момент – это выборы, которые прошли в ноябре 2016 года в США, на которых одержал победу Дональд Трамп, являющийся несистемным политиком. И, конечно, все экспертные оценки были отданы в пользу захоронения Европейского союза, на фоне чего можно было услышать слова о конце Евроцентризма. Плюс – было наложение проблемы мигрантов, угрозы терроризма. Поэтому все пристально наблюдали за выборами во Франции и задавались вопросом- будет ли продолжена эта тенденция", - отмечает он.

Но победа Макрона, по мнению политолога, говорит о том, что мир вступил в новую фазу, произошла в какой-то мере смена политических элит в Европе, а именно во Франции. "Поясню. Европу всегда держали три страны – это Германия, Франция и Великобритания, которые были еще и равновесными странами с экономической и военной точки зрения", - поясняет Э.Осмонбетов.

"Но так как Великобритания выходит из ЕС - говорит политолог – то соответственно только две страны могут быть ядром Евроцентризма, сохранения Европейского союза и его дальнейшего расширения и укрепления единой Европейской идеи. И вот выборы во Франции, можно сказать, что это были не просто внутренними выборами, а выборами общеевропейского будущего".

Э.Осмонбетов считает, что занять пост главы государства Макрону помогла идея возвращения былого величия Франции.

"И мир, и Европа сегодня ждали таких политиков, как Макрон", - говорит он.

Во-первых, Макрон – молодой по возрасту, и он является представителем новой политической элиты, технократ по стилю управления и принятия решений. Во-вторых, у него совершенно иные геополитические и экономические взгляды. Он выступает за то, чтобы вернуть былое величие Франции – экономический, политический и геополитический вес.

"Честно говоря, в последние годы у Франции были большие проблемы экономического и политического характера. По этой причине она не могла сильно противостоять Великобритании и Германии. Но Франция Макрона дает совершенно другой масштаб – он хочет решать проблемы Франции через Европейские проекты, и он хочет реформировать французскую политическую и экономическую системы и европейскую", - подчеркивает политолог.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что Макрон выдвигает нестандартные предложения в решении проблем, которые раньше не предлагались во Франции. "И тут стоит обозначить, что его приход был нестандартен и, конечно, выбор многих пал на него из-за нежелания принимать старые методы решения проблем", - говорит политолог.

По мнению Э.Осмонбетова, с Эммануэлем Макроном Европа получает большой шанс не быть обвиненной в бюрократии и распаде. "Есть внешние силы, которые не хотят единой Европы, а Макрон предложил решение этих проблем. И будущее Европы, Европейского союза и Еврозоны зависит от Франции и Германии", - подчеркивает эксперт по международным делам.

На это, по мнению Э.Осмонбетова, указывает визит Макрона в Германию, так как оба государства продолжат формировать ядро ЕС.

Новый геополитический тандем поможет изменить Европу

"Германия всегда нуждалась в противовесе в ЕС, а теперь с выпадением Великобритании, ее место займет Франция, и будет образован новый тандем - геополитический, экономический и евроцентрисский", - считает Э.Осмонбетов.

Он считает, что многие европейские страны, которые входят в ЕС и Еврозону всегда говорили, что превращаются в европейско-германскую систему. "А сейчас Франция может предложить свой путь для решения таких вопросов, как экономия бюджетных средств и т.д. И если будет достигнуто согласие по ключевым вопросам экономики и политики ЕС, то Европа начнет развиваться по-новому".

И на этом фоне, план Макрона интересен тем, что реформы Европейского союза нужно сделать, но при одном условии, что Германия будет следить за экономией средств, а реализацию инфраструктурных проектов на Европейском пространстве будет предлагать Франция.

Существует и другая интересная особенность – победа Макрона укрепляет французско-германский геоэкономический вес в ЕС и в мире.

"Германия экономически сильна, мощь Франции меньше. Но у Франции есть другая особенность, которая усиливается с выходом Великобритании из ЕС – военная мощь. Франция входит в 5-ку ядерных держав. У нее постоянное место в Совете безопасности ООН, она имеет ядерное оружие, имеет мощную и современную армию, развитый ВПК. Поэтому экономическая мощь Германии и военно-политическая мощь Франции позволит сбалансировать ЕС", - считает политолог.

В качестве примера эксперт по международным делам привел тот факт, что Франция тратит больше всех в Европейском Союзе на военные нужды – 2 процента от ВВП, а Германия – 1,2 процента от ВВП.

По его словам, приход геополитического тандема усилит влияние Европейского Союза во всем мире. "Потом Франция сможет решить кризис собственной идентичности. У французов появилось чувство неуверенности в своей роли в мире, тем более в глобализирующемся мире. В этом случае объединенная Европа будет более независима от США и будет более активно работать на постсоветском пространстве, Евразии, Ближнем Востоке и в других глобальных делах", - отмечает Э.Осмонбетов.

И наконец, мир нуждается в том опыте, который имеет Франция в разрешении внутренних и международных проблем, но еще раз стоит сказать, что Франция сомневается геополитически во многом.

"Макрон как раз может снять эту проблему, и Франция будет более активно позиционировать себя в разных международных делах. В принципе, Макрон может стать таким же политическим гигантом, как в свое время был Шарль де Голль. И, конечно, если Макрон добился победы, осуществил свою "несбыточную" мечту, то такое же может произойти и в других странах, где будут появляться новые политики, которых никто и никогда прежде не знал, и это новый политический тренд", - считает политолог.

Относительно того, как победа Э.Макрона во Франции сможет отразится в мире и, в частности, в странах Центральной Азии, Э.Осмонбетов считает, что это может выглядеть очень даже интересно.

"Если состоится тандем Франция-Германия, и он может иметь достаточно сильную экономическую программу, то Европа восстановится в более серьезном масштабе. Сейчас она получила гарантии того, что не распадется и будет объединяться сильнее. И после определения своей геополитической идентичности Франция будет активно действовать во всех точках мира через Европейские институты. В первую очередь, в Евразии, на Ближнем Востоке. С Макроном и Меркель у ЕС есть шанс принимать большее участие в делах Центральной Азии", - говорит политолог.

Он также считает, что Европа сможет заполнить тот вакуум, который образовался в Центральной Азии на фоне выборов в США. "Пока администрация Трампа не определилась со стратегией в ЦА. В настоящее время в Америке продолжаются вопросы кадровых назначений, что отвлекает от внешней политики в отношении стран Центральной Азии и других стран мира", - подчеркивает политолог.

По словам Э.Осмонбетова, Франция будет оказывать более существенную помощь и вести более активные действия в отношении стран Центральной Азии и Кыргызстана, в частности. "Геополитические интересы ЕС в Центральной Азии были всегда, как и в любой точке мира. Причина в том, что это крупный экономический регион", - добавил политолог.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что помощь странам Центральной Азии со стороны ЕС составляет сотни миллионов евро. Но с приходом Макрона разносторонняя помощь может в последующем усилится. "Это все-таки будет борьба не просто между идеями, а борьба между антиглобалистами и глобалистами. А Макрон относится к глобалистам", - указывает он.

По словам эксперта, интересы ЕС в Центральной Азии, в первую очередь, касаются сохранения и распространения европейских ценностей, общая борьба с угрозами терроризма, экстремизма, плюс – противостояние китайским проектам, а также геоэкономические и геополитические интересы. "И это все вне зависимости от желания, заставит любую глобальную державу решать эти проблемы, потому что от терроризма и экстремизма можно обезопаситься активными действиями в том месте, где это происходит. А Афганистан граничит со странами Центральной Азии, что еще больше будет подталкивать Францию к решению этих проблем. Также есть проблема мигрантов. Если в странах Центральной Азии и Ближнего Востока будет все стабильно, то поток мигрантов в Европу соответственно будет меньше. То есть, Макрон сможет улучшить ситуацию с мигрантами во Франции с углублением отношений со странами Ближнего Востока и Центральной Азии", - говорит Э.Осмонбетов.

Политолог также отметил, что все страны региона и мира входят в новую эпоху и, чтобы решить новые вызовы, нужны новые подходы.

"Кыргызстан для Франции привлекателен тем, что мы парламентская республика, которая строит демократию. Такого опыта нет ни у одной другой страны Центральной Азии. Европейцы и, в частности, французы признают, что за 25 лет Кыргызстан создал совершенно новые политические структуры, которых нет в других странах региона. У нас – выборный процесс, нет предсказуемого результата как в других странах региона, все честно и прозрачно. Плюс – мы строим парламентские модели, которые могут быть, потом использованы в других странах региона. Поэтому для ЕС это интересно. Кроме того, у Кыргызстана есть огромное количество примеров, которые с точки зрения политического опыта могут быть переданы другим странам Центральной Азии и Кавказа в период их политического транзита, для того, чтобы избежать нестабильности и потрясений и получить политическую прививку в будущем. И наконец, Кыргызстан также будет сопряжен через транзитные пути с другими регионами мира", - заключил Эдил Осмонбетов.

Эрмек Абдрисаев

ИАЦ "Кабар"