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В Кыргызстане 12 тыс паспортов с неправильными ПИН-кодами, но ЖК отказался менять закон, чтобы исправить ошибки - ГРС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427037-ru.html

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19 мая 2017, 17:17       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане 12 тыс выданных паспортов с неправильными ПИН-кодами. Об этом агентству "Кабар" сообщил пресс-секретарь Государственной регистрационной службы Мелис Эржигитов.
Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что жительнице Сокулуского района в момент получения паспорта выдали неправильный ПИН-код. Инцидент произошел по вине Соцфонда, который выдает страховой полис и ПИН-код. По закону, единожды выданный гражданину КР ПИН-код больше изменить нельзя. В связи с этим у молодой девушки возникли проблемы с выездом из страны.
Как пояснил М.Эржигитов, на самом деле по всей стране 12 тыс паспортов с неправильными ПИН-кодами.
"Из них 6 тыс - двойные, 6 тыс - неправильные. Данная проблема была выявлена, когда мы начали сбор биометрических данных в 2015 году. Люди, которые сдавали биометрические данные, могли голосовать на выборах. Тех, кого не смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев, распознавали при помощи вбивания в систему ПИН-кода. В связи с этой проблемой мы направляли в Жогорку Кенеш законопроект о возможности изменения ПИН-кода повторно, но предложение было отклонено из-за того, что вопрос был политизирован", - пояснил он.
Мелис Эржигитов сообщил, что в этой ситуации имеется вина Соцфонда.
"А этой девушке я бы рекомендовал обратиться в парламент и написать письмо на имя спикера для решения ее проблемы. Потому что она никак не сможет поменять ПИН-код на паспорте", - добавил пресс-секретарь ГРС.

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