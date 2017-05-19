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Мэри Бишкека: До 10 июня будет закрыт участок улицы Уметалиева

Источник:
http://kabar.kg/news/meri-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427036-ru.html

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19 мая 2017, 17:25       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Уметалиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным Управления капитального строительства мэрии, с 20 мая будет закрыто дорожное движение на улице Уметалиева от улицы Московской до Токтогула.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ОсОО "Экспо Строй". Ремонтные работы завершатся 10 июня текущего года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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