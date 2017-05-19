Мэри Бишкека: До 10 июня будет закрыт участок улицы Уметалиева

19 мая 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Уметалиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным Управления капитального строительства мэрии, с 20 мая будет закрыто дорожное движение на улице Уметалиева от улицы Московской до Токтогула.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ОсОО "Экспо Строй". Ремонтные работы завершатся 10 июня текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.