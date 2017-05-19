Столичная мэрия предлагает БГК изыскать средства для субсидий частным перевозчикам, чтобы льготники могли пользоваться их услугами бесплатно

19 мая 2017, 17:00 Комментарии

Мэрия города Бишкек внесла на рассмотрение профильной комиссии Бишкекского городского кенеша предложения по определению порядка выделения субсидий перевозчикам (в том числе и частным) для возмещения расходов по перевозке льготной категории граждан. Как сообщает пресс-службе мэрии, на сегодняшний день законодательством не предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров при перевозке в частных автобусах.

"Мэрия Бишкека ведет работу над решением вопроса обеспечения перевозки граждан, имеющих льготы (ветераны Великой Отечественной войны, люди с ОВЗ, пенсионеры), на соответствующих льготных условиях не только в муниципальном, но и в частном транспорте. По подготовленному проекту, субсидии будут выделяться из городского бюджета", - пояснили в муниципалитете.

2 недели назад в Бишкеке на линию по маршруту №35 вышли 12 новых автобусов, которые были приобретены ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи". Автобусы закупили в рамках государственного-частного партнерства.

Представители ОсОО сообщали, что намерены инициировать вопрос об увеличении проезда в автобусах с 8 до 10 сомов, чтобы была окупаемость. Позже в соцсетях стали появляться сообщения о том, что на данном маршруте не работают льготы для определенной категории граждан.