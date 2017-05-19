Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прокуратура выяснила, что учеников столичной гимназии-интерната №1 недокармливаютПрокуратура выяснила, что учеников столичной гимназии-интерната №1 недокармливаютЭксперты не исключают выдвижения альтернативного кандидата от СДПКЭксперты не исключают выдвижения альтернативного кандидата от СДПК

Столичная мэрия предлагает БГК изыскать средства для субсидий частным перевозчикам, чтобы льготники могли пользоваться их услугами бесплатно

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427035-ru.html

Похожие новости

Прокуратура выяснила, что учеников столичной гимназии-интерната №1 недокармливают

DemirBank прокомментировал ситуацию с кражей средств с карты их клиента

Медсестра из Джалал-Абада просит бесплатный гемодиализ

Депутат предлагает проверить качество воды в КР: Из-за отсутствия питьевой воды ежегодно регистрируются около 30 тыс. острых кишечных инфекций

Мэрия Узгена незаконно отдала более 100 квадратных метров земли частникам

19 мая 2017, 17:00       Комментарии

Мэрия города Бишкек внесла на рассмотрение профильной комиссии Бишкекского городского кенеша предложения по определению порядка выделения субсидий перевозчикам (в том числе и частным) для возмещения расходов по перевозке льготной категории граждан. Как сообщает пресс-службе мэрии, на сегодняшний день законодательством не предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров при перевозке в частных автобусах.
"Мэрия Бишкека ведет работу над решением вопроса обеспечения перевозки граждан, имеющих льготы (ветераны Великой Отечественной войны, люди с ОВЗ, пенсионеры), на соответствующих льготных условиях не только в муниципальном, но и в частном транспорте. По подготовленному проекту, субсидии будут выделяться из городского бюджета", - пояснили в муниципалитете.
2 недели назад в Бишкеке на линию по маршруту №35 вышли 12 новых автобусов, которые были приобретены ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи". Автобусы закупили в рамках государственного-частного партнерства.
Представители ОсОО сообщали, что намерены инициировать вопрос об увеличении проезда в автобусах с 8 до 10 сомов, чтобы была окупаемость. Позже в соцсетях стали появляться сообщения о том, что на данном маршруте не работают льготы для определенной категории граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум