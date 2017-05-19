Памяти Лучано Паваротти — в Бишкеке пройдет международный концерт

19 мая 2017, 16:47 Комментарии

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет сольный концерт лауреата премии Лучано Паваротти "Лучший тенор - 2016" Женишбека Ысманова.

Мероприятие, посвященное памяти всемирно известного оперного певца Лучано Паваротти, состоится 20 мая на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Оно приурочено к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией и проводится в рамках Года нравственности, воспитания и культуры.

Женишбек Ысманов - выпускник академии Ла Скала (Милан), единственный кыргызстанец, который исполняет оперные партии на сценах Италии, Южной Кореи, Германии, Албании и других стран Европы.

В концерте также примут участие тенор Давиде Ла Верде и специально приглашенный гость - вдова Лучано Паваротти, Николетта Мантовани. Она является главой фонда Лучано Паваротти, почетным профессором Болонской консерватории. Запланированы встречи сеньоры Мантовани с оперными певцами, преподавателями и студентами Кыргызской национальной консерватории. Кроме того, ей будет присвоено звание профессора данного вуза.

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