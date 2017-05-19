Прокуратура выяснила, что учеников столичной гимназии-интерната №1 недокармливают

19 мая 2017, 17:08 Комментарии

Прокуратура столицы проверила Бишкекскую гимназию-интернат №1 имени А.Каниметова по заявлению гражданки Д.А. по фактам не обеспечения воспитанников продуктами питания за 2016-2017 годы в необходимом объеме.

По данным Генпрокуратуры, проверка выявила факты систематического недоведения положенных норм продуктов питания для приготовления пищи и употребления в натуральном виде. Вследствие чего, воспитанники школы зачастую не получали положенное количество килокалорий.

"Согласно заключению санитарно — эпидемиологического надзора Бишкека, это может привести к негативным последствиям и снижению успеваемости детей в учебе. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностным положением" УК КР. Расследование уголовного дела поручено УГСБЭП по Бишкеку", – говорится в сообщении.