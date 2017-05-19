Эксперты не исключают выдвижения альтернативного кандидата от СДПК

19 мая 2017, 16:55 Комментарии

В среду, 17 мая, на заседании политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана было рекомендовано выдвинуть премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента. Однако, несмотря на принятое политэлитой СДПК решение, в экспертном сообществе предположили, что в ближайшие дни социал-демократами будет выдвинута альтернативная кандидатура. И в большей степени политологи склоняются к нынешнему спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову.

Наиболее вероятен расклад, что две политические фигуры от СДПК так или иначе будут противостоять лидирующему в рейтингах председателю партии "Республика – Ата Журт" Омурбеку Бабанову, активно включившемуся в борьбу за голоса избирателей. Поскольку в СДПК отлично понимают, что именно эти претенденты способны составить достойную конкуренцию политическому "тяжеловесу" Бабанову на будущих выборах.

"Я не думаю, что Сооронбай Жээнбеков будет единственным кандидатом от СДПК. Скорее всего, будет еще один человек. И, по сути, борьба развернется между тремя ключевыми кандидатами – двумя — от СДПК, и Бабановым, — заявил K—News политолог Денис Бердаков. — Скорее всего, вторым кандидатом от Социал-демократической партии КР станет Чыныбай Турсунбеков. Если мы посмотрим на политический стиль Атамбаева, видно, что он не приемлет простых решений. В том же 2015 году в парламент прошли все сильные влиятельные оппозиционные политики. Это говорит о том, что Атамбаев готов играть в долгую сложную игру. Один кандидат от СДПК — это некий намек на преемника. Несколько кандидатов, возможно, самовыдвиженцев, — это показатель как раз таки свободного политического поля.

Точку зрения Бердакова поддерживают и другие эксперты. Так, не исключает выдвижения Чыныбая Турсунбекова эксперт Марс Сариев.

"Вполне возможно, что будет выдвинута кандидатура Чыныбая Турсунбекова. У спикера большие шансы оказаться в числе претендентов на главный пост страны. Здесь играет роль, что до последнего времени Турсунбеков не "высвечивался", а под удар попадал именно Жээнбеков. Хотя кандидатура нынешнего премьера реально рассматривалась президентом Атамбаевым в конце 2016 года. Но в связи с критикой в прессе, связанной с работой правительства, его шансы уменьшились. А Чыныбая Турсунбекова, если так можно выразиться, берегли как запасной вариант, поскольку это вполне толерантная фигура, которая особо не вызывает нареканий. Единственный промах Турсунбекова был связан с бизнесом – компанией "Акун", однако назвать ту ситуацию скандальной я не могу", — поясняет политолог.

В плане региональной поддержки Марс Сариев склонен считать, что Турсунбекова поддержат преимущественно на севере Кыргызстана. И над этим вопросом эксперт советует задуматься политтехнологам СДПК в случае, если они пойдут на выдвижение альтернативной фигуры. Поскольку южные области с их электоральным потенциалом могут сыграть решающую роль в борьбе за президентское кресло.

Практически уверен в участии спикера Жогорку Кенеша в президентской кампании и политолог Игорь Шестаков. Эксперт полагает: в СДПК будут делать ставку на политика, который наиболее известен, влиятелен и, самое главное, имеет большой опыт политической работы.

"Такой кандидатурой будет не тот, кто занимается решением хозяйственных или экономических вопросов, а именно тот, кто за последнее время был в большой политике и имел опыт работы на выборах, в парламентской работе. Я думаю, что Чыныбай Турсунбеков по всем этим критериям — оптимальная кандидатура. Турсунбекову удалось стать центральной фигурой в ЖК и добиться того, что партии не стали раскалываться на какие-то группы и партизанские отряды. Если мы вспомним ситуацию прошлой осени, когда начались процессы скандальных заявлений отдельных политических фракций, когда в парламенте наметился раскол, когда сама партия СДПК была не едина, Турсунбеков как спикер проявил свою мудрость и, как видим, свою влиятельность. В итоге Жогорку Кенеш вышел на работоспособный этап", — прокомментировал K—News Игорь Шестаков.

По словам эксперта, Чыныбай Турсунбеков – это ключевая фигура в партии и вообще в политике Кыргызстана. Кроме того, надо помнить, что Турсунбеков — спикер парламента, а Кыргызстан, как известно, является парламентско-президентской республикой.

Еще одним сторонником того, что нынешний спикер вполне может составить достойную конкуренцию Сооронбаю Жээнбекову и Омурбеку Бабанову, является политолог Бакыт Бакетаев.

"Чыныбай Турсунбеков — государственник, он уже давно во власти. Я считаю, что он отличный кандидат в президенты. Все зависит от команды, которая будет работать над агитацией и составлять программу для будущего претендента на пост главы государства. Если Чыныбай Акунович будет кандидатом от СДПК, то народ так или иначе будет считать, что это преемник Атамбаева. Все, кто поддерживал политику действующего главы государства, теоретически могут проголосовать за Турсунбекова. Давайте обратимся к мировой практике. В США Обама боролся за своего преемника, каждая партия в этой стране всегда готовила своего кандидата – это нормальный демократический процесс. Общество поддержит Чыныбая Турсунбекова, потому что он от СДПК, а у нас в обществе много сторонников правящей партии", — уверен Бакетаев.