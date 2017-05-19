С.Жээнбеков: "Мы надеемся, что реализации Рамочных основ ООН 2018-2022 внесет свой вклад в развитие проекта "Таза коом""

19 мая 2017, 16:44 Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Мы надеемся, что реализации Рамочных основ ООН 2018-2022 внесет свой вклад в развитие проекта "Таза коом"", - сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в ходе подписания Рамочных основ оказания помощи КР в области развития со стороны системы учреждений ООН (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы.

По его словам, Сотрудничество Кыргызстана и ООН является ярким примером системы координации с международными партнерами. Рамочная основа – это своеобразная дорожная карта по дальнейшему укреплению устойчивого развития с уклоном на национальные интересы.

"Мы только недавно отметили 25-летие сотрудничества с системой ООН. Хотел бы отметить, что наше сотрудничество является ярким примером системы координации с международными партнерами. ООН – это уникальная мировая организация. Оказанная ею помощь Кыргызстана всегда была своевременной. Впечатляет общепризнанный вклад ООН в демократические преобразования и повышения уровня жизни и обеспечения доступа к госуслугам. Президентом Алмазбеком Атамбаевым ранее было предложено использование информационных технологий на выборах, также инициатива нашла конкретный проект в ООН. И сегодня мы занимаем лидирующие позиции в этом вопросе на постсовестком пространстве", - сказал он.

Также С.Жээнбеков рассказал о долгосрочных программах развития КР – Нацстратегии устойчивого развития до 2040г. и правительственной пятилетней программе развития.

"Уверен, что подписание Рамочных основ станет прочной основой для дальнейшего партнерства. Такой партнерский подход остается ключевым фактором и является залогом успешной работы и реализации поставленных задач, конкретных проектов и программ. Со своей стороны правительство приложит все усилия для реализации проектов. На сегодня мы начинаем осуществлять крупный проект "Таза коом", и мы уверены, что реализация сегодняшней программы внесет свой вклад в развитие этой инициативы", - добавил он.