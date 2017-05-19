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ООН выделяет Кыргызстану порядка 221 млн долларов для реализации пятилетней программы ЮНДАФ – А.Аванесов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-vydel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427030-ru.html

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19 мая 2017, 16:51       Комментарии

Бишкек, 19 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ООН выделяет Кыргызстану порядка 221 млн долларов для реализации пятилетней программы Рамочных основ оказания помощи КР в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы. Об этом в ходе официальной церемонии подписания документа сообщил постоянный представитель ООН в Кыргызстане Александр Аванесов.
"Однако практика показывает, что если и не утраиваем, то по крайней мере удваиваем такую сумму. Для примера скажу, что за период 2005-2010 нами было выделено 65 млн долларов в виде грантовых ресурсов и уже в следующий раз в нынешнем пятилетии уже 221 млн долларов. И эту цифру мы постараемся увеличить", - сказал он.
Также А.Аванесов отметил, что в этих Рамках они постарались максимально увидеть долгосрочное развитие Кыргызстана, отраженное в программных выступлениях руководства страны и озвученных инициативах.
"Мы также исходим из того, что можем смотреть на этот документ как на незавершенный, потому что время меняется. Он будет развиваться, и отражать новые элементы. При этом учитывая интересы страны и народа", - добавил он.
Сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков и постпред ООН в КР Александр Аванесов подписали Рамочные основы оказания помощи Кыргызстану в области развития со стороны системы учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы.

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