Во всех районах Бишкека поздравили матерей (фото)

19 мая 2017, 16:18 Комментарии

Во всех районах Бишкека отметили День матери, который ежегодно отмечается в третье воскресенье мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Первомайская администрация поздравила матерей с праздником. На мероприятие было приглашено 185 женщин, в том числе 47 матерей, награжденных медалью "Эне данкы" и 138 матерей-героинь. Была оказана материальная помощь матерям и организован праздничный концерт с участием артистов и звезд кыргызской эстрады.

На базе развлекательного центра "Космопарк" Октябрьский акимиат организовал праздничное мероприятие. Для гостей с концертной программой выступили творческие коллективы центра детского творчества "Шайыр-Балалык". На территории района проживают 95 матерей-героинь. Была оказана материальная помощь матерям "Баатыр-Эне", "Эне-Данк", матерям тройняшек, четверняшек и многодетным, малообеспеченным семьям района. В завершение мероприятия был показан художественный фильма "В поисках мамы".

Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков также поздравил матерей-героинь с предстоящим праздником. Более 160 женщин были приглашены на праздничный обед. Для гостей была подготовлена специальная программа с песнями, стихами и праздничным столом. С.Болотбеков от имени мэра города Бишкек и от себя выразил благодарность матерям, пожелал им крепкого здоровья, благополучия. В честь праздника 126 матерей "Баатыр эне" и 35 матерей "Эне данкы" через почтовые отделения связи получат по 1,5 тыс. и по 1 тыс. сомов.

Ленинская администрация на мероприятие, посвященное Дню матери, пригласила 178 многодетных матерей. В мероприятии приняли участие глава района Нурдин Тынаев, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко и депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов. Н.Тынаев поздравил многодетных матерей с праздником и пожелал здоровья и благополучия. В честь праздника многодетным матерям района были вручены единовременные выплаты по 1 тыс. сомов, организован концерт с участием заслуженных артистов, звезд кыргызской эстрады и детских творческих коллективов. На учете Управления социального развития Ленинского района состоят 178 многодетных матерей, из них 126 матерей награждены орденом "Баатыр Эне" и 52 матерей награждены медалью "Эне Данкы".

Матери-героини, награжденные орденом "Баатыр Эне" и "Эне Данкы", находятся под вниманием муниципальных администраций мэрии города Бишкек в вопросах медицинского обслуживания и в решении социальных вопросов.