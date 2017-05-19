В рамках стратегии развития КР до 2040 года эксперты обсуждают совершенствование государственного и муниципального управления

19 мая 2017, 16:35 Комментарии

Встреча экспертов по обсуждению вопросов совершенствования государственного и муниципального управления проходит в госрезиденции "Ала-Арча". Об этом сообщили в координационной группе по разработке стратегии-2040.

Семинар направлен на выработку предложений и рекомендаций в рамках подготовки долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года.

Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Мурат Мукамбетов отметил, что в мероприятии принимают участие компетентные специалисты, представляющие все заинтересованные стороны. "На круглом столе будет попытка заглянуть в будущее и понять, какое государственное управление должно быть в новых современных условиях. Я думаю, в процессе дискуссии нам удастся услышать мнение всех сторон, чтобы эффективно сочетать предложения и рекомендации в проекте новой стратегии, каким должно быть госуправление, чтобы оно было компактным, мобильным, отвечающим современным вызовам, и чтобы наше общество могло получить от системы госуправления весь набор услуг, которое ожидает", - сказал он.

Говоря о проекте цифровой трансформации "Таза коом", который станет составной частью стратегии развития КР 2040, М.Мукамбетов подчеркнул, что проект позволит повысить качество предоставления государственных услуг населению. Проект позволит минимизировать контакт госслужащих с гражданами при получении услуг. Использование современных информационных технологий позволит минимизировать количество совещаний, собраний.

"Посредством электронного документооборота можно быстрее готовить и принимать решения, от этого выиграет и бизнес, и население. Повысится эффективность и прозрачность системы госуправления. Это даст возможность избежать коррупционных рисков. Это в конечном итоге должно привести к развитию в различных сферах жизнедеятельности", - сказал М.Мукамбетов.

В семинаре принимают участие представители Аппарата президента, Аппарата правительства, Аппарата Жогорку Кенеша, других государственных органов, а также независимые консультанты, эксперты, представители международных организаций.

Это продолжение серии встреч экспертного сообщества в вопросах определения дальнейшего видения развития страны в рамках подготовки стратегии 2040. Ранее состоялись дискуссии экспертов в области образования, науки и культуры, здравоохранения и спорта, экономики, национальной безопасности.