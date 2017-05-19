Вопросы совершенствования государственного и муниципального управления обсуждают эксперты в рамках разработки стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

19 мая 2017, 16:14 Комментарии

В Государственной резиденции «Ала-Арча» проходит встреча экспертов по обсуждению вопросов совершенствования государственного и муниципального управления. Семинар направлен на выработку предложений и рекомендаций в рамках подготовки долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года.

Первый заместитель руководителя Аппарата gравительства Мурат Муканбетов отметил, что в мероприятии принимают участие компетентные специалисты, представляющие все заинтересованные стороны.

"На круглом столе будет попытка заглянуть в будущее, и понять какое государственное управление должно быть в новых современных условиях. Я думаю, в процессе дискуссии нам удастся услышать мнение всех сторон, чтобы эффективно сочетать предложения и рекомендации в проекте новой стратегии, каким должно быть госуправление, чтобы оно было компактным, мобильным, отвечающим современным вызовам, и чтобы наше общество могло получить от системы госуправления весь набор услуг, которое ожидает", — сказал он.

Говоря о проекте цифровой трансформации "Таза коом", который станет составной частью стратегии развития КР 2040, Мурат Муканбетов подчеркнул, что данный проект позволит повысить качество предоставления государственных услуг населению. Проект позволит минимизировать контакт госслужащих с гражданами при получении услуг. Использование современных информационных технологий позволит минимизировать количество совещаний, собраний.

"Посредством электронного документооборота можно быстрее готовить и принимать решения, от этого выиграет и бизнес, и население. Повысится эффективность и прозрачность системы госуправления. Это даст возможность избежать коррупционных рисков. Это в конечном итоге должно привести к развитию в различных сферах жизнедеятельности", — отметил Муканбетов.

В семинаре принимают участие представители Аппарата президента, Аппарата правительства, Аппарата Жогорку Кенеша, других государственных органов, а также независимые консультанты, эксперты, представители международных организаций.

Это продолжение серии встреч экспертного сообщества в вопросах определения дальнейшего видения развития страны в рамках подготовки стратегии 2040. Ранее состоялись дискуссии экспертов в области образования, науки и культуры, здравоохранения и спорта, экономики, национальной безопасности.