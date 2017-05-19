В суде по делу сторонников Жапарова адвокаты заявили отвод судье

19 мая 2017, 16:39 Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу задержанных сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд установил личность 12 подсудимых.

Позже судья Марат Сыдыков спросил стороны об имеющихся ходатайствах. Адвокаты попросили судью запустить представителей СМИ для освещения хода процесса. Однако представитель гособвинения выступил против данного ходатайства.

В итоге адвокаты подсудимых заявили отвод судье. Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.

По словам адвоката старшего брата Жапарова — Сабыра, настрой судьи относительно присутствия прессы на процессе говорит о том, что он не хочет всестороннего освещения судебных заседаний.