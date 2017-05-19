Google протестировал раздачу WI-FI с воздушных шаров в Перу

19 мая 2017, 16:06 Комментарии

Команда Project Loon впервые протестировала предназначенные для раздачи интернета воздушные шары в условиях зоны бедствия. В течение трёх месяцев устройства работали над регионами Перу, которые пострадали от масштабных наводнений. Об этом, как пишет TJournal, в своем блоге рассказал сотрудник лаборатории Google X и глава Project Loon Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth).

Снабженные телекоммуникационным оборудованием аэростаты были запущены специалистами Google с площадки на острове Пуэрто-Рико при поддержке Федерального управления гражданской авиации США. Затем они поднялись на 20 километров в стратосферу за 12 дней добрались до Перу, преодолев расстояние в 3,5 тысячи километров.

В течение трёх месяцев летающие шары Google предоставляли доступ к сетям испанского оператора связи Telefonica вокруг трёх крупнейших городов Перу - Пиуры, Чимботе и Лимы. Общая площадь покрытия, по словам представителей Project Loon, составила больше 40 тысяч квадратных километров, а количество отправленного трафика превысило 160 ГБ.

Ранее инженеры Google уже тестировали работу раздающих интернет летающих шаров над Новой Зеландией, Австралией и Шри-Ланкой. Полёт устройств над Перу стал их первым использованием не только в ситуации природного бедствия, но и в условиях массового подключения живых пользователей на обширных территориях.

16 февраля представители проекта Project Loon объявили об отказе покрыть всю планету интернетом с помощью аэростатов и предпочли обеспечить интернетом только нуждающиеся районы. Такой подход в компании назвали более прибыльным за счёт уменьшения затрат на эксплуатацию.

В январе 2017 года Google закрыла проект Project Titan, цель которого также заключалась в раздаче интернета для удалённых частей света с помощью дронов. Решение было связано со стремлением корпорации Alphabet (в состав которой входит большая часть инициатив Google) избавиться от проектов, неспособных приносить прибыль.