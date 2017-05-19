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Google протестировал раздачу WI-FI с воздушных шаров в Перу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360132_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427024-ru.html

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19 мая 2017, 16:06       Комментарии

Команда Project Loon впервые протестировала предназначенные для раздачи интернета воздушные шары в условиях зоны бедствия. В течение трёх месяцев устройства работали над регионами Перу, которые пострадали от масштабных наводнений. Об этом, как пишет TJournal, в своем блоге рассказал сотрудник лаборатории Google X и глава Project Loon Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth).
Снабженные телекоммуникационным оборудованием аэростаты были запущены специалистами Google с площадки на острове Пуэрто-Рико при поддержке Федерального управления гражданской авиации США. Затем они поднялись на 20 километров в стратосферу за 12 дней добрались до Перу, преодолев расстояние в 3,5 тысячи километров.
В течение трёх месяцев летающие шары Google предоставляли доступ к сетям испанского оператора связи Telefonica вокруг трёх крупнейших городов Перу - Пиуры, Чимботе и Лимы. Общая площадь покрытия, по словам представителей Project Loon, составила больше 40 тысяч квадратных километров, а количество отправленного трафика превысило 160 ГБ.
Ранее инженеры Google уже тестировали работу раздающих интернет летающих шаров над Новой Зеландией, Австралией и Шри-Ланкой. Полёт устройств над Перу стал их первым использованием не только в ситуации природного бедствия, но и в условиях массового подключения живых пользователей на обширных территориях.
16 февраля представители проекта Project Loon объявили об отказе покрыть всю планету интернетом с помощью аэростатов и предпочли обеспечить интернетом только нуждающиеся районы. Такой подход в компании назвали более прибыльным за счёт уменьшения затрат на эксплуатацию.
В январе 2017 года Google закрыла проект Project Titan, цель которого также заключалась в раздаче интернета для удалённых частей света с помощью дронов. Решение было связано со стремлением корпорации Alphabet (в состав которой входит большая часть инициатив Google) избавиться от проектов, неспособных приносить прибыль.

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