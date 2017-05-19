Жекшеев: Мы должны не испачкать организм, называемый ЕАЭС

19 мая 2017, 16:23 Комментарии

Кыргызстанцы, получившие российское гражданство, не чувствуют себя частью этой страны, они живут изолированно и боятся, заявил сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" общественный деятель Жыпар Жекшеев.

Отметим, по разным данным, в России проживают более 700 тысяч выходцев из Кыргызстана. Часть из них получила российское гражданство. Жекшеев считает, что только 20% получивших российское гражданство кыргызов чувствуют себя полноправными гражданами, остальные 80% боятся дискриминации по национальному признаку и живут изолированно, но при этом занимаются бизнесом.

Он отметил, что в Кыргызстане, в отличие от России, не было проявлений нацизма.

"То, что там происходило в 90-е годы, бритоголовые на улице прямо открыто издевались, убивали и избивали, унижали… Например, в Кыргызстане ни одного факта не помню, чтобы русского или представителя другой национальности унижали по национальному признаку. У нас такого нет и не будет, потому что менталитет и характер народа таковы, что мы очень гостеприимны, толерантны и терпеливы. Конечно, хотелось бы такое же видеть и с другой стороны, но факт есть факт - на бытовом уровне всегда есть дураки и идиоты, которые всегда будут портить настроение. Но не они задают тон. Мы должны правильно отнестись к этой сложной проблеме и корректно высказываться, не испортить и не испачкать этот организм, называемый ЕАЭС", - добавил Жекшеев.