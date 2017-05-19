Доллар США: 67.8420 (+0.1447) 
Евро: 75.4912 (+0.4487) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялась встреча депутатов Кыргызстана и КувейтаВ Бишкеке состоялась встреча депутатов Кыргызстана и КувейтаУ оппозиции просто нечего предъявить С.Жээнбекову, поэтому идут такие нападки – политологУ оппозиции просто нечего предъявить С.Жээнбекову, поэтому идут такие нападки – политолог

Жекшеев: Мы должны не испачкать организм, называемый ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360133_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427023-ru.html

Похожие новости

Депутат считает, что в Кыргызстане английский должен быть вторым языком

Через 5-7 лет вторым языком у нас должен стать не русский, а английский, считает депутат А.Арапбаев

Таможенники ЕАЭС должны принимать документы об оценке соответствия требованиям техрегламентов, выданных в любых странах Союза

Жээнбеков должен уйти в отставку либо временно сложить полномочия в связи с участием в выборах, — эксперт

Иманалиев: Будущий президент должен быть сильным в международных вопросах, экономике и сфере безопасности

19 мая 2017, 16:23       Комментарии

Кыргызстанцы, получившие российское гражданство, не чувствуют себя частью этой страны, они живут изолированно и боятся, заявил сегодня, 19 мая, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" общественный деятель Жыпар Жекшеев.
Отметим, по разным данным, в России проживают более 700 тысяч выходцев из Кыргызстана. Часть из них получила российское гражданство. Жекшеев считает, что только 20% получивших российское гражданство кыргызов чувствуют себя полноправными гражданами, остальные 80% боятся дискриминации по национальному признаку и живут изолированно, но при этом занимаются бизнесом.
Он отметил, что в Кыргызстане, в отличие от России, не было проявлений нацизма.
"То, что там происходило в 90-е годы, бритоголовые на улице прямо открыто издевались, убивали и избивали, унижали… Например, в Кыргызстане ни одного факта не помню, чтобы русского или представителя другой национальности унижали по национальному признаку. У нас такого нет и не будет, потому что менталитет и характер народа таковы, что мы очень гостеприимны, толерантны и терпеливы. Конечно, хотелось бы такое же видеть и с другой стороны, но факт есть факт - на бытовом уровне всегда есть дураки и идиоты, которые всегда будут портить настроение. Но не они задают тон. Мы должны правильно отнестись к этой сложной проблеме и корректно высказываться, не испортить и не испачкать этот организм, называемый ЕАЭС", - добавил Жекшеев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум