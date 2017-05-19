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Суд по делу сторонников Жапарова: Адвокаты заявили отвод судье

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360146_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427021-ru.html

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В суде по делу сторонников Жапарова адвокаты заявили отвод судье

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19 мая 2017, 16:30       Комментарии

Сегодня, 19 мая, в Первомайском районном суде проходит судебное заседание по делу задержанных сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
В ходе процесса суд установил личность каждого из 12 подсудимых.
После этого судья Марат Сыдыков спросил стороны об имеющихся ходатайствах. Адвокаты попросили судью пустить представителей СМИ для освещения хода процесса. Однако представитель гособвинения возразил заявленному ходатайству.
В итоге адвокаты подсудимых заявили отвод судье. Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.
По словам адвоката старшего брата Садыра Жапарова Сабыра, то, что судья не желает присутствия прессы на процессе, говорит о том, что он не хочет всестороннего освещения судебных заседаний.
Напомним, 25 марта в ходе митинга в поддержку арестованного Садыра Жапарова митингующие попытались прорваться в здание ГКНБ. Участники акции протеста бросали в милиционеров бутылки из-под воды, а затем и камни. После чего правоохранительные органы задержали более сотни человек. В отношении 12 из них было возбуждено уголовное дело. В их числе брат, сын и племянник Жапарова.

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