У Свердловской администрации автобус сбил пешехода

19 мая 2017, 16:33 Комментарии

В Бишкеке у Свердловской администрации в микрорайоне Восток-5 автобус сбил пешехода. Об этом "ВБ" сообщили в управлении патрульной милиции.

Сообщается, что автобус №7 двигался по проспекту Чуй с запада на восток. Водитель остановился на остановке, чтобы взять пассажиров, после чего тронулся с места. С его слов, перед транспортом на дорогу выбежал пешеход, водитель не успел среагировать и сбил парня. Пострадавший, 1997 года рождения, в настоящий момент госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Сейчас на месте работают сотрудники патрульной милиции.