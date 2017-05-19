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У Свердловской администрации автобус сбил пешехода

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360145_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427020-ru.html

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В Бишкеке водитель сбил парня на пешеходном переходе

19 мая 2017, 16:33       Комментарии

В Бишкеке у Свердловской администрации в микрорайоне Восток-5 автобус сбил пешехода. Об этом "ВБ" сообщили в управлении патрульной милиции.
Сообщается, что автобус №7 двигался по проспекту Чуй с запада на восток. Водитель остановился на остановке, чтобы взять пассажиров, после чего тронулся с места. С его слов, перед транспортом на дорогу выбежал пешеход, водитель не успел среагировать и сбил парня. Пострадавший, 1997 года рождения, в настоящий момент госпитализирован, о его состоянии не сообщается.
Сейчас на месте работают сотрудники патрульной милиции.

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