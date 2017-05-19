Khovar: В Душанбе состоится фестиваль национальных блюд и обычаев зарубежных стран

19 мая 2017, 15:56 Комментарии

Khovar: Фестиваль национальных блюд и обычаев зарубежных стран состоится в "Боги Ирам" столицы 20 мая. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Государственном унитарном предприятии "Таджикдипсервис" при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан.

По информации источника, мероприятие будет проходить при поддержке Правительства Республики Таджикистан. В этот день все посольства и международные организации представят на суд жителей и гостей столицы национальные блюда и выпечку, которые также можно будет приобрести. Планируется, что в данном мероприятии будут представлены национальные таджикские блюда жителей ГБАО, Согдийской, Хатлонской областей, а также Душанбе, Гиссара, Турсунзаде.

Целью проведения мероприятия является представление культуры, искусства и национальных традиций зарубежных стран жителям столицы. Посредством фестиваля дипломатические представительства и иностранные организации будут привлечены на благое дело — все средства, приобретенные от продажи продуктовых изделий, будут переданы одной из школ-интернатов столицы.

"Таджикдипсервис" с целью создания благоприятных условий для деятельности дипломатических корпусов и представительств иностранных организаций запланировал ряд культурных, спортивных и массовых мероприятий.